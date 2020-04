Die aktuell längste Serie: Aixtron mit 8 Tagen Plus in Folge (Performance: 23.87%) - die längste Serie dieses Jahr: Roche Holding 10 Tage (Performance: 18.43%). Tagesgewinner war am Donnerstag HelloFresh mit 11,41% auf 32,80 (254% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 22,21%) vor Vipshop mit 6,58% auf 18,80 (166% Vol.; 1W 21,37%) und Leoni mit 6,11% auf 6,25 (47% Vol.; 1W 3,31%). Die Tagesverlierer: Glencore mit -4,43% auf 1,51 (0% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -8,60%), OMV mit -4,07% auf 26,42 (112% Vol.; 1W -13,94%), Andritz mit -4,06% auf 26,92 (90% Vol.; 1W -14,65%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Alibaba Group Holding (6955,6 Mio.), Berkshire Hathaway (2352,14) und Slack (1931,2). Umsatzausreisser nach oben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...