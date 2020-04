Fresenius wurde von den Marktteilnehmern im Kollektiv abgestraft, obwohl sich die Erlössituation 2020 als robust herausstellen sollte. Am gestrigen Handelstag gewann beispielsweise die Tochter FMC 3,24 % an Börsenwert hinzu, was eventuell ein Zeichen ist, dass der Markt zu differenzieren beginnt. Der weltweit aktive Gesundheitskonzern Fresenius ist am Papier weitgehend immun gegen konjunkturelle Schwankungen. Weiters profitiert seine Tochter FMC durch die Bereitstellung von Intensivbetten in den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...