DAX vorbörslich im Bereich von 10.600 Punkten von Christian Zoller - 17.04.2020, 08:30 Uhr Guten Morgen, der DAX ist seit dem jüngsten Verlaufshoch bei 10.820 Punkten wieder deutlich zurückgekommen und hat am Vortag im Tagestief 10.236 Punkte erreicht. Per Handelsschluss konnte der DAX aber wieder über die Marke von 10.300 Punkten ansteigen und bei 10.301 Punkten mit einem kleinen Aufschlag von 0,21% aus dem Handel gehen. Aber in der Nacht zog der DAX dann kräftig an und notiert vorbörslich am frühen ...

