Gilead Sciences 17.21% finelabels (FLB1899): Gilead liegt nach den positiven Meldungen zur Wirksamkeit seines Medikaments Remdesivir mit 25 Prozent Plus im Depot. In einer Studie der Universitätsklinik in Chicago führte das ursprünglich gegen Ebola entwickelte Mittel Remdesivir zu einer schnellen Fiebersenkung und einem Rückgang der Symptome der Lungenkrankheit, so dass fast alle Patienten in weniger als einer Woche entlassen werden konnten, wie aus einem am Donnerstagabend veröffentlichten Bericht der Onlineplattform für Medizinnachrichten, STAT, hervorgeht. (17.04. 08:28) >> mehr comments zu Gilead Sciences: www.boerse-social.com/launch/aktie/gilead_sciences Gilead Sciences 17.21% Dino1887 (TECH2100): Ein von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...