NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für LVMH nach Umsatzzahlen für das erste Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 360 Euro belassen. Insgesamt habe der Luxusgüterkonzern mit einem Rückgang des Umsatz aus eigener Kraft um 17 Prozent die Erwartungen in etwa erfüllt, schrieb Analyst Flavio Cereda in einer am Freitag vorliegenden Studie. Positiv hob der Experte das Geschäft mit Mode und Lederwaren hervor./mis/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2020 / 15:44 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2020 / 15:44 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000121014

