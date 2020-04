Der SEF Smart Electronic Factory e.V. (SEF e.V.) wird fünf Jahre alt. Zu diesem Anlass beleuchtet der Verein die Industrie 4.0-Entwicklung in Deutschland - denn was mit einer Vision begann, beweist sich heute in der Praxis. Das Mitglied des Vereins Technische Hochschule Mittelhessen (THM) beleuchtete Ende 2019 in seiner auf einer Online-Befragung basierenden Studie "Stand der Digitalisierung von Geschäftsprozessen zu Industrie 4.0 im Mittelstand", ...

Den vollständigen Artikel lesen ...