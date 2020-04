Die Formel E hat die ABB Formula E Race at Home Challenge ins Leben gerufen, einen neunwöchigen E-Sports-Wettbewerb, an dem alle Formel-E-Teams sowie eine Auswahl der besten E-Sportler teilnehmen. Ziel des Wettbewerbs ist es, Gelder für UNICEF zu sammeln und das Bewusstsein für den Kampf gegen das globale Coronavirus zu stärken. Den Auftakt bildet ein Testlauf, der am Samstag 18. April um 16:30 Uhr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...