Fast 90 Prozent hat die Aktie der Deutschen Bank in den vergangenen zehn Jahren verloren. Zahlreiche Anleger haben das Vertrauen in den Wert verloren und glauben nicht mehr an eine Erholung. Die Stimmung könnte somit kaum schlechter sein - was durchaus positiv zu sehen ist. Auch die Charttechnik hellt sich bereits auf. Was Anleger wissen m ...

Den vollständigen Artikel lesen ...