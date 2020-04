UNTERFÖHRING (dpa-AFX) - ProSiebenSat.1 steigt in den boomenden Markt der Podcast-Plattformen ein. Am Donnerstag (23. April) startet die Audio-Plattform FYEO - "For Your Ears Only", wie die Mediengruppe am Freitag in Unterföhring bei München mitteilte. Dort sollen unter anderem Dokus, Nachrichten-Podcasts, Experten-Gespräche und Kinoerlebnisse abrufbar sein, darunter auch viele Eigenproduktionen.



Der Podcast-Markt wächst seit Jahren, es gibt hierzulande immer mehr Angebote von Rundfunksendern, Verlagen und Podcast-Firmen. Neben weltweit großen Plattformen wie Spotify und Deezer ist vor einem Jahr Bertelsmann (unter anderem Mediengruppe RTL ) mit der Plattform Audio Now und einer Produktionsfirma (Audio Alliance) in den deutschen Markt eingestiegen.



ProSiebenSat.1 bietet auf der neuen Plattform mit App kostenlose Podcasts an, für die man sich nicht anmelden muss. Darüber hinaus gibt es ein Abo-Modell (monatlich 4,99 Euro) mit Eigenproduktionen zu Comedy, Doku, Sport, Thriller und Horror.



ProSiebenSat.1 arbeitet auch mit externen Partnern zusammen. Dazu zählt die Mediengruppe die "Süddeutsche Zeitung" und die Deutsche Presse-Agentur. ProSiebenSat.1 betreibt auch eine Podcast-Vermarktungsfirma (Starwatch Podcast Factory), deren Inhalte ebenfalls auf der Plattform abrufbar sein sollen./rin/DP/jha

