Gerade jetzt in Zeiten von Covid-19, wo Hilfsbereitschaft, Solidarität und Dankbarkeit ein Ausmaß erreichen, dass wir so vorher leider schon fast verlernt hatten, hört man es wieder öfter - das Wort "Danke". Warum sollte also nicht auch die Versandverpackung "Danke" sagen? Im Webshop von Raja gibt es einen Versandkarton mit Automatikboden und doppeltem Haftklebeverschluss, der genau das tut. Damit ist dieser Karton mehr als ein simpler Karton, sondern wird ein regelrechtes Zeichen der Wertschätzung. Und setzt die Unterhaltung und die Bindung zum Kunden fort, die dem Angebot und Service im Onlineshop, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...