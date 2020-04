WIEN (dpa-AFX) - Nach dem Ausnahmezustand wegen der Corona-Krise können die Kliniken in Österreich schrittweise wieder in einen Normalbetrieb übergehen. So sollen zum Beispiel verschobene Operationen nun wieder möglich werden, sagte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Freitag in Wien. Wichtig sei, dass zugleich Reserven für einen etwaigen Anstieg der Corona-Fälle blieben. Das werde "ein von Vorsicht geprägter Prozess", der sich über Wochen erstrecken werde, so der Minister. Die stringenten Besuchsregeln sollen sich nicht ändern.



Österreich rechnet bis Ende April mit einer weiteren deutlichen Abnahme der Corona-Patienten in den Krankenhäusern. Aktuell lägen rund 900 Menschen mit Covid-19 in den Kliniken, Ende April dürften es noch 500 sein, hieß es. Auffallend sei, dass in Österreich wesentlich weniger positiv auf Sars-CoV-2 getestete Menschen ins Krankenhaus müssten als in vielen anderen Ländern.



Der Zuwachs von nur noch rund 100 Fällen pro Tag bedeute ein Plus von 0,8 Prozent. Dies sei einmalig in Europa, sagte Anschober. Derzeit sind den Angaben zufolge in der Alpenrepublik 4400 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Insgesamt waren in den vergangenen Wochen rund 15 000 Menschen positiv getestet worden. Davon sind 431 gestorben./mrd/DP/jha