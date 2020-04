Der Brent-Ölpreis hat sich am Freitagvormittag mit Abgaben präsentiert. Der als wichtige Ölpreisbenchmark geltende Future auf die Rohölsorte Brent notierte um 10.45 Uhr in London bei 27,76 Dollar je Barrel (159 Liter). Am Montag hatte der Brent-Future zuletzt bei 28,50 Dollar tendiert.Während die Ölpreise für unmittelbare Lieferungen weiter unter Druck bleiben, steigen die Terminmarktpreise allmählich ...

