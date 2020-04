Die Corona-Pandemie sorgt bei zahlreichen Unternehmen für finanzielle Sorgen. Unprofitable Konzerne können in einer solchen Situation naturgemäß besonders schnell in Schieflage geraten. Auch der Turbinenbauer Nordex schreibt trotz des Auftragsbooms der vergangenen Monate nach wie vor rote Zahlen. Die Ratingagentur Moody's wird nun skeptischer, was die Bonität angeht.Moody's hat die Einstufung zwar auf "B3" bestätigt. Der Ausblick wurde aber von "stabil" auf "negativ" gesenkt. Sorgen um die Liquidität ...

Den vollständigen Artikel lesen ...