Der durch das 737-Max-Debakel und die Corona-Krise doppelt belastete US-Flugzeugbauer scheint gerade noch die Kurve zu bekommen. Boeing will die stillgelegte Flugzeug-Produktion wieder hochfahren. Sogar Sorgenkind 737 Max soll wieder gebaut werden. Nach einem dramatischen Kursabsturz in den vergangenen Wochen schießt die Boeing-Aktie nach oben. Auch Airbus und MTU werden kräftig mit hochgezogen. Boeing hat am Donnerstag nachbörslich bekannt gegeben, ab nächster Woche die Flugzeugproduktion im Bundesstaat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...