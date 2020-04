Gilead Sciences: Ist das der Durchbruch im Kampf gegen das Coronavirus?

Die Aktie von Gilead Sciences (WKN: 885823 / ISIN: US3755581036) ist am Freitagvormittag mit einem beeindruckenden Kursplus von zeitweise über 16 Prozent in den Handel gestartet. Der Pharma-Titel wird befeuert durch die Meldung, dass ein Gilead-Medikament Erfolge bei der Behandlung von Covid-19-Patienten zeigt.

Rückgang der Symptome

In einer Studie der Universitätsklinik in Chicago führte das ursprünglich gegen Ebola entwickelte Mittel Remdesivir zu einer schnellen Fiebersenkung und einem Rückgang der Symptome der Lungenkrankheit. Fast alle Patienten konnten deshalb in weniger als einer Woche entlassen werden, wie ein am Donnerstagabend veröffentlichter Bericht der Onlineplattform für Medizinnachrichten, Stat, belegt.

