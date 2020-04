BERLIN (dpa-AFX) - Juso-Chef Kevin Kühnert fordert angesichts der Schulschließungen in Deutschland Computer, Tablets oder Smartphones für alle Bürger. "Wir werden in Zukunft sicherlich dazu kommen müssen, dass es ein Recht auf ein digitales Endgerät gibt", sagte der SPD-Vize beim "Frühstart" von RTL und n-tv. Die technische Ausstattung in den Familien sei sehr unterschiedlich. "Wenn Sie zwei Eltern haben, die im Homeoffice arbeiten und die zwei schulpflichtige Kinder zu Hause haben, heißt das, dass Sie vier Endgeräte brauchen", sagte Kühnert. Nicht jeder in Deutschland könne eine solche Ausstattung privat bezahlen oder bekomme sie vom Arbeitgeber gestellt.



Unabhängig davon müsse das Ziel sein, so viele Schüler wie möglich so schnell wie möglich wieder in die Schule zu schicken, sagte Kühnert. Die soziale Schere gehe durch die aktuelle Situation auseinander. "Die besser gebildeten und finanziell besser gestellten Haushalte können mit der Situation deutlich besser umgehen, als die Haushalte, die schwächer gestellt sind", sagte er./tam/DP/mis