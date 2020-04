ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Asos von 3200 auf 2300 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Wegen der Corona-Krise habe sie die 2020er Umsatzprognosen für die von ihr beobachteten europäischen Handelsunternehmen um durchschnittlich 22 Prozent reduziert, schrieb Analystin Olivia Townsend in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Ihre Gewinnschätzungen (Ebit) für das laufende Jahr schraubte die Expertin um durchschnittlich 81 Prozent nach unten./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2020 / 05:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0030927254

