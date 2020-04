Die Aktienmärkte durchlebten im Februar und März den schnellsten Crash aller Zeiten. Selbst 1987 oder in der Weltwirtschaftskrise ging es so heftig und vor allem so schnell nach unten. Seit Mitte März laufen den Börsen nun teilweise kräftige Gegenreaktionen. Viele so genannte Experten und Analysten sehen daher schon den nächsten Bullenmarkt anrücken. Doch Vorsicht ist angebracht!

