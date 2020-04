Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) macht den Deutschen wenig Mut auf weite Reisen. "Zum jetzigen Zeitpunkt sehe ich überhaupt keinen Grund die Reisewarnung aufzuheben", sagte Maas der "Bild" (Samstagausgabe).



In den meisten Ländern bestünden nach wie vor Einreisebeschränkungen oder sogar Verbote. Maas machte klar, dass die Lage noch zu unsicher sei, in einigen Ländern der Höhepunkt der Coronakrise noch gar nicht erreicht worden wäre. "Eine Rückholaktionen wie die jetzige, in der wir 240.000 Menschen zurückgebracht haben, wird es im Sommer nicht noch einmal geben." Man werde die Entwicklung in den nächsten Wochen weiter verfolgen.



"Natürlich wollen wir auch, dass die Menschen im Sommer ihren Urlaub machen können aber wir können die Reisewarnung nur dann aufheben, wenn wir auch sicher sind, dass die Menschen auch wieder zurückkommen."