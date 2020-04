BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat mögliche Lockerungen bei der Ausübung der Religions- und Versammlungsfreiheit in Aussicht gestellt. Innenminister Horst Seehofer (CSU) wolle sich an Gesprächen mit den Religionsgemeinschaften und Kirchen beteiligen, sagte der Sprecher im Innenministerium, Björn Grünewälder. Wenn sich Bund und Länder am 30. April erneut zu ihrer Videokonferenz zusammenschließen, um über die weiteren Corona-Maßnahmen zu beraten, werde "das Thema dann dort aufgerufen".

Bereits am Freitagvormittag hatte sich Innen-Staatssekretär Markus Kerber (CDU) mit fünf Vertretern von Ländern und Religionen getroffen. Alle Seiten seien sich einig gewesen, "dass es nun schrittweise zu einer Normalisierung des religiösen Lebens kommen kann unter Einhaltung der Anforderungen des Gesundheits- und Infektionsschutzes", so der Sprecher. Ein entsprechendes Konzept soll von den Gemeinschaften und Kirchen nun erarbeitet werden.

Auch beim Versammlungsrecht sollen in den nächsten Wochen "schrittweise" und "in engem Rahmen" Erleichterungen möglich sein, sagte Grünewälder. Schon jetzt bestehe "kein striktes, generelles Verbot", betonte der Sprecher des Innenministeriums. In Ausnahmefällen seien Versammlungen unter strengen Hygienemaßnahmen zulässig. Erst am Donnerstag hatte das Bundesverfassungsgericht ein generelles Demonstrationsverbot im Eilverfahren gekippt. Die hessische Stadt Gießen hätte trotz der Corona-Kontaktsperre den Einzelfall stärker prüfen müssen, entschieden die Richter.

Regierungssprecher Steffen Seibert betonte, es gelte weiterhin, einen erneuten exponentiellen Anstieg der Infektionen zu vermeiden. Für mögliche Lockerungen der Beschränkungen brauche es "ein hieb- und stichfestes Abstands- und Hygienemanagement". Auf eine Höchstzahl bei Gruppen oder Veranstaltungen wollte er sich nicht festlegen: "Im Einzelfall wird das bei den Ländern zu entscheiden sein."

