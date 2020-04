Von Petra Sorge

BERLIN (Dow Jones)--Uniper-Chef Andreas Schierenbeck hat in der Nationalen Wasserstoffstrategie stärkere Anreize im Verkehrssektor gefordert. "Es gibt im Moment einen Hype eher auf Elektromobilität, während mit Wasserstoff betriebene Fahrzeuge in den Hintergrund getreten sind", sagte der Vorstandsvorsitzende im Interview mit Dow Jones Newswires. Dabei sollte nicht nur in den Sektoren Industrie und Gebäude, sondern auch bei der Mobilität die Nachfrage gestärkt werden. "Wir müssen das holistisch sehen und alle Arten von Technologie testen."

Der Entwurf für die Nationale Wasserstoffstrategie ist derzeit noch in der Ressortabstimmung. Grund ist weniger die Corona-Krise, sondern ein koalitionärer Streit. Während die Union die Entwicklung von Brennstoffzellen auch im Pkw- und Individualverkehr fördern möchte, will Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) dies lediglich auf den Luft- und Seeverkehr beschränken.

Uniper will bis 2035 in Europa CO2-neutral werden - und das auch mithilfe von Wasserstoff. Dazu hat das Düsseldorfer Unternehmen in der vergangenen Woche einen Kooperationsvertrag mit Siemens Gas and Power unterzeichnet, um langfristig mögliche Gasanlagen fit für den neuen Energieträger zu machen.

"Es ist nicht falsch, sich selbst zu kannibalisieren"

Der Konzern setzt mit seiner Tochter Liqvis bereits auf alternative Antriebe im Güterstraßenverkehr - allerdings mit Flüssiggas (Liquefied Natural Gas, LNG). Schierenbeck sieht keinen Widerspruch darin, nun auch auf Wasserstoff und damit ein möglicherweise konkurrierendes Geschäftsfeld zu setzen. "Es ist grundsätzlich nicht falsch, sich selbst zu kannibalisieren. Denn wenn wir es nicht machen, macht es ein anderer und dann ist das Geschäft komplett weg."

Das MDAX-Unternehmen lehnt für den Markthochlauf von Wasserstoff ein langfristiges Förderregime wie beim Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) ab, das Anfang April seinen 20. Geburtstag feierte. "Wir werden Subventionen am Anfang brauchen, um die Technologie so anzuschieben wie bei Solar und Wind, aber es kann kein nachhaltiges Geschäftsmodell sein, auf Dauer von Subventionen abhängig zu sein", betonte Schierenbeck.

Als Anschubfinanzierung seien "Hilfen bei der Errichtung der Anlagen" denkbar. "Man sollte aber höchstens für fünf bis zehn Jahre fördern. Wir müssen dafür sorgen, dass die Technologie irgendwann wettbewerbsfähig ist." Wichtiger sei die Stärkung der Infrastruktur und des Absatzes. "Hilfreich wäre etwa, für das Gasnetz Wasserstoff-Quoten vorzugeben, ein bis drei Prozent vielleicht."

Konjunkturprogramm nach der Krise auf Wasserstoff ausrichten

Auch brauche es bei der Nationalen Strategie "mehr Farbenblindheit". Es dürfe nicht nur auf grünen Wasserstoff gesetzt werden. Dieser wird durch Elektrolyse von Wasser produziert, wobei ausschließlich Strom aus erneuerbaren Energien zum Einsatz kommt. "Es hat aber wenig Sinn, ein Solarfeld nur zu errichten, um die Wasserstoffproduktion anzuschieben. Dann sollte man diesen grünen Strom besser ins Netz einspeisen."

Stattdessen müssten auch blauer Wasserstoff - der aus Erdgas unter Abscheidung und Speicherung von CO2 erzeugt wird - oder türkiser - der über die thermische Spaltung von Methan entsteht - stärker berücksichtigt werden, forderte Schierenbeck. Entweicht dabei kein Kohlenstoff in die Atmosphäre, gelten beide Verfahren bilanziell als CO2-neutral, was Umweltorganisationen kritisch sehen.

Schierenbeck regte auch an, ein mögliches Konjunkturprogramm nach Ende der Corona-Krise stärker auf das Ziel der Dekarbonisierung auszurichten. "Wenn wir heute sagen, wir glauben an die Wasserstoffwirtschaft, wir glauben, dass das ein Geschäft wird, dann sollte man dort investieren." Mit einem entsprechenden Konjunkturprogramm seien beispielsweise auch die USA gut aus der Finanzkrise gekommen.

Wichtig sei, dass der Preis von Wasserstoff falle. "Heute würde sich die Verstromung von Wasserstoff in einer Gasturbine erst lohnen, wenn der CO2-Preis bei ungefähr 250 Euro pro Tonne liegt." Das Ziel müsse sein, die Produktionskosten auf den politisch anvisierten Preiskorridor von CO2 von 30 bis 60 Euro zu drücken, wo die Produktion rentabel wäre. Schierenbeck hält das für "nicht unrealistisch".

