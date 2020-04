BERLIN (dpa-AFX) - Das für den Sport zuständige Bundesinnenministerium mahnt dazu, bei der Debatte etwa über Geisterspiele im Fußball den Breitensport nicht aus den Augen zu verlieren. Es liege bei den Ländern, den Spielbetrieb wieder zu ermöglichen, sagte ein Sprecher am Freitag in Berlin. Das Ministerium müsse aber darauf achten, dass auch der Breitensport in den Blick genommen werde. "Wir sollten nach Möglichkeit Regelungen finden, die für den gesamten Sport gelten."



Das Ministerium habe Verständnis dafür, dass man sich im Profisport Gedanken darüber mache, wie der Spielbetrieb wieder aufgenommen werden könne unter Einhaltung von Hygieneregeln. "Gleichwohl steht für uns der Gesundheitsschutz an erster Stelle, insofern wird das genau zu prüfen sein, wie das hier möglich sein wird."/hrz/DP/jha