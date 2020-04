Fünf zentrale Forderungen hat der Verband formuliert, die in Deutschland die wirtschaftliche Erholung, Wertschöpfung und den Arbeitsmarkt nach der Corona-Krise wieder beleben können. Ein zentraler Punkt ist ein Schub für den Ausbau der Erneuerbaren, wofür umgehend der 52-Gigawatt-Deckel für die Photovoltaik abgeschafft werden muss.Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) hat am Freitag ein Positionspapier veröffentlicht, wie aus seiner Sicht die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie in Deutschland bewältigt werden sollten. Unmittelbar nach der Überwindung der akuten Phase ...

Den vollständigen Artikel lesen ...