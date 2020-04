München (ots) - Das Thema: Freiheit nur in kleinen Schritten: Wie schädlich wird die Dauer-Quarantäne?Die Gäste u.a.:Tobias Hans (CDU, Ministerpräsident des Saarlands)Karl Lauterbach (SPD, Bundestagsabgeordneter; Gesundheitsökonom undEpidemiologe; stellv. SPD-Fraktionsvorsitzender)Ulrich Schneider (Hauptgeschäftsführer des ParitätischenGesamtverbandes)Clemens Fuest (Präsident des ifo Instituts für Wirtschaftsforschung;Professor für Volkswirtschaftslehre Universität München)Barbara Vorsamer (Digitalredakteurin bei der Süddeutschen Zeitung fürdie Ressorts Gesellschaft und Stil) Nur langsam bekommen die Bürger erste Freiheiten zurück. Wird so der Schaden für die Wirtschaft, die Belastung für Familien zu hoch? Und Geschäfte schon auf, aber Kitas und Schulen weiter zu - ist das alles logisch? Experten und Politiker beantworten die Fragen der Zuschauer!Wie immer können sich Interessierte auch während der Sendung per Telefon, Fax, Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen und schon jetzt über die aktuelle Internet-Seite (www.hart-aber-fair.de) ihre Meinung und Fragen an die Redaktion übermitteln. Die User können über www.hartaberfair.de während der Sendung live mitreden und diskutieren. So ist "hart aber fair" immer erreichbar: Tel. 0800/5678-678, Fax 08005678-679, E-Mail hart-aber-fair@wdr.de.Pressekontakt:Redaktion:Markus ZeidlerPressekontakt:Dr. Lars Jacob,Presse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42898,E-Mail: lars.jacob@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4573726