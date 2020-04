Mit sehr guten Bohrergebnissen hat GR Silver Mining offenbar die Anleger überzeugt. Die Aktie steigt fulminant auf ein 12-Monatshoch. Und das muss noch nicht das Ende sein.

Bohrergebnisse schieben Aktie an

Vor drei Tagen hatte GR Silver MIning (0,27 CAD | 0,19 Euro; CA38149Q1046) die ersten Bohrkerne aus der jüngst von First Majestic Silver erworbenen La Plomosas-Mine veröffentlicht. Die Ergebnisse fielen überragend aus. U.a. zeigte Bohrloch SJS-18-01 über einen Abschnitt von 3,5 Meter 2.930 g/t Silberäquivalent! Das entspricht fast drei Kilo Silber (alle Details). Und da dürfte der Markt nun noch viel mehr erwarten. Die Vorbesitzer des Projekts haben dutzende Bohrkerne aus den Jahren 2016 bis 2018 hinterlassen, die nie veröffentlicht wurden. Dementsprechend griffen die Anleger gestern an der Heimatbörse in Toronto kräftig zu. Die Aktie legte um mehr als ein Drittel auf 0,27 CAD zu. Damit markierte der Titel ein neues 12-Monatshoch. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...