In der Corona-Krise sind Autokäufer zwar verunsichert und schieben die Anschaffung lieber hinaus. Das Interesse bleibe aber, wodurch die digitale Informationsbeschaffung potenzieller Käufer zulege, so eine aktuelle Studie des Marktbeobachters Puls. Jeder Zweite verschiebe seine geplante Autoanschaffung, jeder Dritte wolle diese aber unmittelbar nachholen, heißt es in der Studie. Bemerkenswert sei, dass 85 Prozent der Neuwagen-Interessenten Verständnis für "coronabedingte" Lieferverzögerungen hätten. ...

