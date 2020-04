Dieser soll dabei helfen, bei jenen Menschen, die das Coronavirus hatten, die entsprechenden Antikörper nachzuweisen.Basel - Der Pharmakonzern Roche gibt beim Kampf gegen das Coronavirus weiter Gas. So arbeitet die Diagnostics-Sparte derzeit an einem weiteren Test. Dieser soll dabei helfen, bei jenen Menschen, die das Coronavirus hatten, die entsprechenden Antikörper nachzuweisen. Nach Möglichkeit soll der Test noch im Mai auf den Markt kommen, sagte der Sparten-Chef Thomas Schinecker am Freitag im...

Den vollständigen Artikel lesen ...