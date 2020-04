Zu Beginn des neuen Jahrzehnts zeigt sich nachhaltiges Investieren weltweit als weiterhin prägender Trend in der Fondsbranche.Vaduz - Zu Beginn des neuen Jahrzehnts zeigt sich nachhaltiges Investieren weltweit als weiterhin prägender Trend in der Fondsbranche. Der Markt für nachhaltige Kapitalanlagen wächst sehr dynamisch. Zwei Drittel dieser Anlagen sind in Europa investiert. Aufgrund der globalen Entwicklungen und steigenden Nachfrage an neuen nachhaltigen Anlageprodukten ist das Volumen ESG-konformer Fonds in...

