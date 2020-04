95.204 Euro haben wir als Gesamtwert aus Cash und u.a. Wertpapieren aktuell ausgeworfen, bezogen auf den Jahresstartwert von 107.500 ist dies ein Minus von 11,44 Prozent. Unser wikifolio Stockpicking Österreich (grösste Position im Depot), liegt so: DE000LS9BHW2: +0,88% vs. last gabb, -22,37% ytd, +26,8% seit Start 2013. Bei ams haben UBS/HSBC die Beteiliung nun doch reduziert. Vor dem Depot noch die neue Zertifikate-Watchlist:BNP Paribas: Nokia Call (DE000PX6U8N0)Stand 11 Uhr: Aktie bei 3,26, Strike 3,60, Call bei 0,36. Ein klassischer Fall für alle, die an einen raschen Anstieg glauben, der Schein läuft noch bis 18.9.2020, ist aber noch nicht im Geld. Aber: Übernahmegerüchte bzgl. Nokia wurden kolportiert, siehe HIER Alle Infos zum Produkt.Erste Group: ...

