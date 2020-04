Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX ist mit einem deutlichen Sprung in den Freitag gestartet und hat im Lauf des Tages sogar noch eine Schippe drauf gelegt. Das Update am Nachmittag. Laut einem Bericht gibt es positive Nachrichten für einen Wirkstoff zur Behandlung von schwer erkrankten Coronavirus-Patienten: ein Hoffnungsschimmer im Kampf gegen das neuartige Virus. Und wenn es erst mal läuft am Markt, möchte natürlich niemand den Einstieg verpassen.