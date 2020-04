Bundeswirtschaftsminister Altmaier sagte am Freitag, dass sich die deutsche Wirtschaft in einer "Situation befindet, die so hart ist wie seit dem Krieg nicht mehr" und sie müsse so schnell wie möglich reaktiviert werden. Altmaier fuegte hinzu, dass die Wirtschaft im Jahr 2021 ein Wachstum von 5% erreichen könnte. Zuvor hatten die neuesten Daten des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...