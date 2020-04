Derzeit werden in der Schweiz pro Werktag 1500 Personen arbeitslos, die Zahl der Kurzarbeitsgesuche schiesst noch immer in die Höhe.Bern - Derzeit werden in der Schweiz pro Werktag 1500 Personen arbeitslos, die Zahl der Kurzarbeitsgesuche schiesst noch immer in die Höhe. "Der Arbeitsmarkt ist zum Erliegen gekommen", konstatierte Boris Zürcher, Leiter Direktion für Arbeit im Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco), am Freitag vor den Medien. Viele Personen, die Ende 2019 oder Anfang 2020 von sich aus und ohne...

Den vollständigen Artikel lesen ...