BERLIN (dpa-AFX) - Die von der Corona-Krise hart getroffene deutsche Reisebranche hat von der Bundesregierung mehr Tempo gefordert. "Wir brauchen endlich die verpflichtende Gutschein-Lösung, die die Bundesregierung bereits im Kabinett beschlossen hat", sagte Norbert Fiebig, Präsident des Deutschen Reiseverbandes (DRV) am Freitag. "Der Prozess in Brüssel ist zu langsam. Die Bundesregierung muss mehr Tempo machen und vorhandene Spielräume für eine nationale Lösung nutzen", mahnte Fiebig.



Bei abgesagten Reisen sollen die Verbraucher nach dem Willen der Bundesregierung Gutscheine statt einer sofortigen Rückzahlung bekommen. Die Gutscheine sollen bis Ende 2021 befristet sein. Hat der Kunde seinen Gutschein bis Ende 2021 nicht eingelöst, muss der Veranstalter ihm den Wert erstatten. Die EU-Kommission muss dieser Lösung allerdings noch zustimmen.



Einige Veranstalter wie Alltours oder Schauinsland-Reisen haben inzwischen allerdings mit der Rückzahlung von Kundengeldern für Reisen begonnen, die wegen der Corona-Pandemie storniert wurden. Man habe sich entschieden, "dass wir die Geduld und das Verständnis unserer Kunden nicht länger auf die Probe stellen können", begründete beispielsweise Schauinsland-Reisen die Entscheidung. Andere Veranstalter wie DER Touristik lassen den Kunden die Wahl zwischen Gutschein plus Bonus und Rückzahlung./mar/DP/nas