Luxembourg: B113.090 Share Capital: EUR 453,943.02 Notice to all Shareholders All shareholders of SAF-HOLLAND SE (the '*Company*') are hereby given notice upon instruction of the Board of Directors of the Company (the '*Board of Directors*') that the Annual General Meeting of shareholders shall be held as follows: *Annual General Meeting 2020* (the '*AGM*') will be held on *20 May 2020, at 11 a.m.* (Central European Summer Time, '*CEST*'), with the Agenda below, and two *Extraordinary General Meetings of Shareholders* (the '*EGM*') will be held on *20 May 2020, at 12 p.m.* (noon, CEST), and on *20 May 2020, at 1 p.m. *(CEST), with the Agenda below. Important notice In accordance with Article 1 (1) of the Grand Ducal Regulation of 20 March 2020 introducing measures concerning meetings in companies and other legal entities, the Company will not hold a physical meeting. Shareholders may refer to the section 'Attendance and Registration Procedures' in this convening notice for further information. The AGM and EGM will be held via an audio conference initiated from Luxembourg. *Notice to all Shareholders* All shareholders of SAF-HOLLAND SE (the '*Company*') are hereby given notice upon instruction of the Board of Directors of the Company (the '*Board of Directors*') that the Annual General Meeting of shareholders shall be held via audio conference as follows: Annual General Meeting 2020 (the '*AGM*') will be held on *20 May 2020, at 11 a.m.* (Central European Summer Time, '*CEST*'), with the Agenda below. AGENDA FOR THE AGM 1. *Presentation of the statutory management report and consolidated management report for the fiscal year ended 31 December 2019.* _The Board of Directors proposes that both management reports in respect of the fiscal year ended 31 December 2019 be APPROVED by the shareholders._ 2. *Presentation of the reports by the auditors of the Company in respect of the statutory financial statements of the Company and in respect of the consolidated financial statements of the Company and its Group for the fiscal year ended 31 December 2019.* _The Board of Directors proposes that the reports by the auditor in respect of both the statutory and the consolidated financial statements for the fiscal year ended 31 December 2019 be APPROVED by the shareholders._ 3. *Approval of the statutory financial statements of the Company for the fiscal year ended 31 December 2019.* _The Board of Directors proposes that the statutory financial statements of the Company for the fiscal year ended 31 December 2019 be APPROVED by the shareholders._ 4. *Approval of the consolidated financial statements of the Company and its Group for the fiscal year ended 31 December 2019.* _The Board of Directors proposes that the consolidated financial statements of the Company and its Group for the fiscal year ended 31 December 2019 be APPROVED by the shareholders._ 5. *Resolution concerning the allocation of the results of the Company for the fiscal year ended 31 December 2019.* _The profit for the 2019 financial year amounts to EUR 6,884,797.68. It is not proposed by the Board of Directors that a dividend be distributed in respect of the results for the fiscal year 2019. The Board of Directors recommends that the profit for the fiscal year 2019 amounting to EUR 6,884,797.68 be carried forward._ 6. *Discharge of each of the persons that have acted as director of the Company during the fiscal year ended on 31 December 2019, i.e. Dr. Martin Kleinschmitt, Martina Merz, Detlef Borghardt, Jack Gisinger, Anja Kleyboldt, Ingrid Jägering and Carsten Reinhardt.* _The Board of Directors proposes that the shareholders APPROVE the discharge of each of the persons who has acted as director during the fiscal year ended 31 December 2019 with a view to their mandate._ 7. *Discharge to the external auditors of the Company, PricewaterhouseCoopers Société coopérative, for and in connection with their mandate carried out as external auditor pertaining to the fiscal year ended 31 December 2019.* _The Board of Directors proposes that the shareholders APPROVE the discharge to PricewaterhouseCoopers Société coopérative for, and in connection with, the audit of the fiscal year ended 31 December 2019._ 8. *Renewal of the mandate of the external auditors of the Company, PricewaterhouseCoopers Société coopérative until the ordinary Annual General Meeting of the shareholders of the Company in respect of the fiscal year ending on 31 December 2020 or until the transfer of the Company to Germany.* _The Board of Directors proposes that PricewaterhouseCoopers Société coopérative be re-appointed as external auditors until the ordinary Annual General Meeting of the shareholders of the Company in respect of the fiscal year ending on 31 December 2020 or until the Company is transferred to Germany._ 9. *Acknowledgment of the resignation of Jack Gisinger as member of the Board of Directors.* _The Board of Directors proposes that the general meeting of shareholders acknowledges the resignation of Jack Gisinger from his office as director of the Company with effect as of 20 May 2020 after the AGM._ 10. *Approval of the appointment of the mandate of Ingrid Jägering as new member of the Board of Directors of the Company until the ordinary Annual General Meeting of the shareholders of the Company in respect of the fiscal year ending on 31 December 2020.* The Board of Directors appointed Ingrid Jägering as member of the Board of Directors by way of co-optation on 5 November 2019. It is proposed that this appointment shall be ratified by the AGM and Ingrid Jägering's appointment as member of the Board of Directors shall run until the date of the annual general meeting that will resolve on the annual accounts for the fiscal year ending on 31 December 2020. 11. *Approval (advisory vote) of the proposed remuneration policy of the Board of Directors of the Company.* _The Board of Directors proposes that the remuneration policy of the Board of Directors of the Company be APPROVED by the shareholders for a maximum period of four years, ending no later than the fiscal year ended 31 December 2023._ 12. *Approval (advisory vote) of the remuneration report of the Company for the fiscal year ended 31 December 2019.* _The Board of Directors proposes that the remuneration report of the Company for the fiscal year ended 31 December 2019 be APPROVED by the shareholders._ *Quorum and majority requirements* There is no quorum of presence requirement for the AGM. The agenda items are adopted by a simple majority of the voting rights duly present or represented. *Share capital and voting rights* At the date of convening of the AGM, the Company's subscribed share capital equals EUR 453,943.02, and it is divided into 45,394,302 shares having a par value of EUR 0.01 each, all of which are fully paid up. *Available information and documentation* The following information is available on the Company's website in relation to the AGM: https://corporate.safholland.com/en/investor-relations/general-meeting/annual-genera l-meeting/2020 as of the day of publication of this convening notice in the Luxembourg official gazette _RESA _and at the Company's registered office in Luxembourg: a) full text of any document to be made available by the Company at the AGM including draft resolutions in relation to above agenda points to be adopted at the AGM; b) this Convening Notice; c) the total number of shares and attached voting rights issued by the Company as of the date of publication of this convening notice; d) the proxy form as further mentioned below; and e) the correspondence voting form as further mentioned below. *No physical meeting* In light of the exceptional circumstances due to SARS-CoV-2 and the COVID-19 epidemic and in accordance with the provisions of the Grand Ducal Regulation of 20 March 2020 introducing measures on holdings of meetings in companies and other legal entities, the Company decided to hold the AGM via audio conference only without any physical meeting that shareholders could attend. Shareholders are required to vote by means of a proxy designated by the Company or by correspondence. *Attendance and registration procedures* Shareholders are obliged to obtain an attestation from their depository bank ('*Attestation*') which is safe-keeping their shares in the Company stating the number of shares held by the shareholder 14 calendar days before the date of the AGM ('*Record Date*'), i.e. on 6 May 2020 at 11:59 p.m. (CEST). The Attestation must be dispatched by fax or e-mail and the original by regular mail to: *SAF-HOLLAND SE* c/o LINK Market Services GmbH Landshuter Allee 10 80637 Munich Germany Fax: +49-89-210-27-289 E-Mail: agm@linkmarketservices.de

The attestation must be made in text form in German or English. Attestations must be received by the Company (by fax or e-mail) at the latest on 15 May 2020 at 11:59 p.m. (CEST). Exercise of voting rights of shares in connection with late Attestations will not be possible at the AGM. Upon receipt of the Attestation within the given deadline the Company will presume that such shareholder will attend by telephone and vote at the AGM by means of the proxy designated by the Company or has voted in advance by correspondence. It is important to note that shareholders will not be able to express their vote directly during the audio conference but only by means of the proxy designated by the Company or by correspondence. Shareholders wishing to attend the audio conference will then receive the audio conference details that enable them to attend the AGM by telephone. *Company presentation and shareholder questions* The Company intends to publish the Company's presentation to be held at the AGM with respect to the fiscal year 2019 on the Company's website prior to the AGM. Shareholders who timely submit their Attestation have the opportunity to submit questions to the Company for answers at the AGM and are requested to submit their questions in advance and in writing, while indicating their full name, via e-mail to the following address: ir@safholland.de Questions submitted by the shareholders must be received in writing at the latest on 15 May 2020 at 11:59 p.m. (CEST) at the above-mentioned address. Questions submitted after such deadline may not be answered. Questions submitted by other means will not be considered. The submitted questions will be answered at the reasonable discretion of the Company and the Company is not required to answer all questions. In particular, questions may be summarized, reasonable questions may be selected in the interest of the other shareholders, and questions from shareholders' associations and institutional investors with significant voting interests may be given preference. *Proxy voting representative* The Company has named a proxy voting representative. The shareholders may appoint the proxy voting representative to vote at the AGM on their behalf. The proxy voting representative will be bound by the respective instructions of the shareholder prior to the AGM. Proxy forms are available under the following contact details: *SAF-HOLLAND SE* c/o LINK Market Services GmbH Landshuter Allee 10 80637 Munich Germany Fax: +49-89-210-27-289 E-Mail: agm@linkmarketservices.de https://corporate.safholland.com/en/investor-relations/general-meeting/annual-genera l-meeting/2020 In such proxy form shareholders are kindly invited to fill in the required details, to date, sign and return the proxy form including the Attestation by fax or e-mail and the original by regular mail to: *SAF-HOLLAND SE* c/o LINK Market Services GmbH Landshuter Allee 10 80637 Munich Germany Fax: +49-89-210-27-289 E-Mail: agm@linkmarketservices.de The duly filled in and signed proxy form (by fax or e-mail) must be received by the Company at the latest on 15 May 2020 at 11:59 p.m. (CEST) at the above-mentioned address. Exercise of voting rights of shares in connection with duly filled in and signed proxy forms received after such date will not be possible at the AGM. *Vote by correspondence* Shareholders who wish to vote by correspondence must request a form for voting by correspondence from the Company at the following address: *SAF-HOLLAND SE* c/o LINK Market Services GmbH Landshuter Allee 10 80637 Munich Germany Fax: +49 (0)89 210 27-289 or, alternatively, download the form from the Company's website at https://corporate.safholland.com/en/investor-relations/general-meeting/annual-genera l-meeting/2020 and send the duly completed and signed form to the above-mentioned address so that it shall be received by the Company on 15 May 2020 at 11:59 p.m. (CEST). Exercise of voting rights of shares in connection with duly filled in and signed forms received after such date will not be possible at the AGM. *Additional important information for shareholders* Shareholders are hereby informed that exercise of voting rights is exclusively reserved to such persons who were shareholders on the Record Date (or the duly appointed proxy voting representative). Transfer of shares after the Record Date is possible subject to usual transfer limitations, as applicable. However, any transferee having become owner of the shares after the Record Date has no right to vote at the AGM. One or more shareholder(s) representing at least 5% of the Company's share capital may request the addition of items to the agenda of the AGM by sending such requests at the latest until the 28 April 2020 at 11:59 p.m. to the following e-mail address, fax number or mail address: *SAF-HOLLAND SE* c/o LINK Market Services GmbH Landshuter Allee 10 80637 Munich Germany Fax: +49-89-210-27-289 E-Mail: agm@linkmarketservices.de Such request will only be accepted by the Company provided it includes (i) the wording of the agenda point, (ii) the wording of a proposed resolution pertaining to such agenda point, and (iii) an e-mail address and a postal address to which the Company may correspond and confirm receipt of the request. This convening notice was dispatched by regular mail to (i) registered shareholders that were known by name and address to the Company on 17 April 2020, (ii) the members of the Board of Directors of the Company and (iii) the auditor of the Company. Subject to compliance with the threshold notification obligations provided for by the Luxembourg law of 11 January 2008 on transparency requirements for issuers of securities, there is no limit to the maximum number of votes that may be exercised by the same person, whether in its own name or by proxy. The results of the vote will be published on the Company's website within 15 days following the AGM. The results of the vote on the remuneration report and on the remuneration policy will be published immediately after the AGM. For further information you may contact the service provider, LINK Market Services GmbH, by dialling +49 (0)89 210 27 222 (Monday to Friday from 9 a.m. to 5 p.m. CEST, except on public holidays in Luxembourg and Germany). *Notice to all Shareholders* All shareholders of SAF-HOLLAND SE (the '*Company*') are hereby given notice upon instruction of the Board of Directors of the Company (the '*Board of Directors*') that two Extraordinary General Meetings of Shareholders shall be held as follows: The *Extraordinary General Meeting of Shareholders 1 *(the '*EGM 1*') will be held on *20 May 2020, at 12 p.m. *(noon, Central European Summer Time, '*CEST*') with the Agenda below. The EGM 1 will be held via audio conference at the offices of: *Me Edouard Delosch* *27, Boulevard Marcel Cahen* *L-1311 Luxembourg * *Grand Duchy of Luxembourg* *AGENDA FOR THE EGM 1* 1. *Approval of the increase of the Company's share capital by an amount of EUR 44,940,358.98 to an amount of EUR 45,394,302.00 by the increase of the nominal value of the shares from an amount of EUR 0.01 to an amount of EUR 1.00 by way of incorporation of reserves* The Board of Directors proposes that the nominal value of each existing share of the currently issued share capital of the Company shall be increased from EUR 0.01 to EUR 1.00 per share without the issue of new shares and that the issued share capital will hence be increased from its current amount of EUR 453,943.02, divided into 45,394,302 shares, each having a nominal value of EUR 0.01, by an amount of EUR 44,940,358.98 to an amount of EUR 45,394,302.00, divided into 45,394,302 shares, each having a nominal value of EUR 1.00. _The capital increase shall be implemented by using a portion of the share premium reserve of the Company in the amount of EUR 44,940,358.98._ 2. *Approval of the restatement of the Company's Articles of Association in order to reflect the changes resulting from the capital increase* _The Board of Directors proposes that Section 5 (1) of the Company's Articles of Association shall be amended and revised as follows:_ _'The subscribed share capital of the Company is set at EUR 45,394,302.00 (forty-five million three hundred and ninety-four thousand three hundred and two euros), represented by 45,394,302 (forty-five million three hundred and ninety-four thousand three hundred and two) shares with a par value of EUR 1.00 (one euro) each.'_ 3. *Presentation and acknowledgement of the report of the Board of Directors setting out the reasons for the creation of a new authorised capital in the amount of EUR 22.697.151,00 (including the exclusion of subscription rights) in accordance with Article 420-26 (5) of the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended from time to time* 4. *Approval of the cancellation of the existing authorised capital, on the creation of a new authorised capital in the amount of EUR 22,697,151.00 and on the authorisation to exclude the shareholders' subscription rights* _The Board of Directors proposes to pass the following resolution:_ (1) _The existing authorised capital shall be cancelled._ (2) _The Board of Directors shall be authorised to increase the Company's share capital in the period until 19 May 2025, once or several times by up to a total of EUR 22,697,151.00 through the issuance of up to 22,697,151 new bearer shares against cash or non-cash contributions (_ _Authorised Capital 2020_ _)._ In principle, the new shares shall be offered to the Company's shareholders for subscription; they may also be subscribed by one or more credit

institution(s) or companies within the meaning of Article 5 of the Council Regulation (EC) No. 2157/2001 of 8 October 2001 on the Statute for a European company (SE) (SE Regulation) in conjunction with Article 420-26 (7) of the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended from time, and Section 186 (5) sentence 1 of the German Stock Corporation Act with the obligation to offer them to the shareholders for subscription (so-called indirect subscription right). _However, the Board of Directors is authorised to exclude the shareholder's subscription rights for one or more capital increases under the Authorised Capital 2020,_ a) _to the extent necessary to compensate fractional amounts;_ b) to the extent necessary to grant the holders and/or creditors of conversion and/or option rights or the debtors of conversion and/or option obligations under bonds issued by the Company or a Group company subscription rights to new shares to the extent to which they would be entitled after exercising the conversion and/or option rights or after fulfilling the conversion and/or option obligations; c) _to acquire, in appropriate cases, companies, parts of companies or interests in companies or other assets, including claims, against transfer of shares;_ d) insofar as, in the event of a cash capital increase, the part of the share capital attributable to the new shares for which the subscription right is excluded does not exceed a total of 10% of the share capital, both at the time of the authorisation becoming effective and at the time of the authorisation being exercised, and the issue price of the new shares does not significantly fall below the stock exchange price of the Company's shares of the same class within the meaning of Sections 203 (1) and (2), 186 (3) sentence 4 of the German Stock Corporation Act; the following shall be counted towards this 10% threshold (i) the portion of the share capital attributable to shares issued or sold as from 20 May 2020 in direct or analogous application of Section 186 (3) sentence 4 of the German Stock Corporation Act, and (ii) the portion of the share capital attributable to shares subject to conversion and/or option rights or conversion obligations from bonds and other instruments covered by Section 221 of the German Stock Corporation Act, which are issued under exclusion of the subscription rights pursuant to Section 186 (3) sentence 4 of the German Stock Corporation Act as from 20 May 2020. The portion of the share capital attributable to the new shares for which the subscription right is excluded in accordance with the above letters a) to d) shall not exceed a total of 20% of the Company's share capital, both at the time of the authorisation becoming effective and at the time of its exercise. The above 20% threshold with regard to all possibilities for excluding subscription rights in accordance with the above letters a) to d) shall include shares which (i) are used as from 20 May 2020 on the basis of an authorisation to use treasury shares in accordance with Sections 71 (1) no. 8 sentence 5, 186 (3) sentence 4 of the German Stock Corporation Act under the exclusion of subscription rights, i.e. not via a sale on the stock exchange or via an offer directed to all shareholders, or (ii) relate to conversion and/or option rights or conversion obligations from bonds and other instruments covered by Section 221 of the German Stock Corporation Act, which are issued under the exclusion of subscription rights as from 20 May 2020. _The Board of Directors shall be authorised to lay down the further contents of the share rights and the details of the execution of the capital increase._ 5. *Approval of the restatement of the Company's Articles of Association in order to reflect the changes resulting from the cancellation of the existing authorised capital and the creation of the new authorised capital* _The Board of Directors proposes that Section 5 (3) of the Company's Articles of Association shall be amended and revised as follows:_ '_The Board of Directors shall be authorised to increase the Company's share capital in the period until 19 May 2025, once or several times by up to a total of EUR 22,697,151.00 through the issuance of up to 22,697,151 new bearer shares against cash or non-cash contributions (__Authorised Capital 2020__)._ In principle, the new shares shall be offered to the Company's shareholders for subscription; they may also be subscribed by one or more credit institution(s) or companies within the meaning of Article 5 of the Council Regulation (EC) No. 2157/2001 of 8 October 2001 on the Statute for a European company (SE) (SE Regulation) in conjunction with Article 420-26 (7) of the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended from time to time, and Section 186 (5) sentence 1 of the German Stock Corporation Act with the obligation to offer them to the shareholders for subscription (so-called indirect subscription right). _However, the Board of Directors is authorised to exclude the shareholder's subscription rights for one or more capital increases under the Authorised Capital 2020,_ a) _to the extent necessary to compensate fractional amounts;_ b) to the extent necessary to grant the holders and/or creditors of conversion and/or option rights or the debtors of conversion and/or option obligations under bonds issued by the Company or a Group company subscription rights to new shares to the extent to which they would be entitled after exercising the conversion and/or option rights or after fulfilling the conversion and/or option obligations; c) _to acquire, in appropriate cases, companies, parts of companies or interests in companies or other assets, including claims, against transfer of shares;_ d) insofar as, in the event of a cash capital increase, the part of the share capital attributable to the new shares for which the subscription right is excluded does not exceed a total of 10% of the share capital, both at the time of the authorisation becoming effective and at the time of the authorisation being exercised, and the issue price of the new shares does not significantly fall below the stock exchange price of the Company's shares of the same class within the meaning of Sections 203 (1) and (2), 186 (3) sentence 4 of the German Stock Corporation Act; the following shall be counted towards this 10% threshold (i) the portion of the share capital attributable to shares issued or sold as from 20 May 2020 in direct or analogous application of Section 186 (3) sentence 4 of the German Stock Corporation Act, and (ii) the portion of the share capital attributable to shares subject to conversion and/or option rights or conversion obligations from bonds and other instruments covered by Section 221 of the German Stock Corporation Act, which are issued under exclusion of the subscription rights pursuant to Section 186 (3) sentence 4 of the German Stock Corporation Act as from 20 May 2020. The portion of the share capital attributable to the new shares for which the subscription right is excluded in accordance with the above letters a) to d) shall not exceed a total of 20% of the Company's share capital, both at the time of the authorisation becoming effective and at the time of its exercise. The above 20% threshold with regard to all possibilities for excluding subscription rights in accordance with the above letters a) to d) shall include shares which (i) are used as from 20 May 2020 on the basis of an authorisation to use treasury shares in accordance with Sections 71 (1) no. 8 sentence 5, 186 (3) sentence 4 of the German Stock Corporation Act under the exclusion of subscription rights, i.e. not via a sale on the stock exchange or via an offer directed to all shareholders, or (ii) relate to conversion and/or option rights or conversion obligations from bonds and other instruments covered by Section 221 of the German Stock Corporation Act, which are issued under the exclusion of subscription rights as from 20 May 2020. _The Board of Directors is authorised to lay down the further contents of the share rights and the details of the execution of the capital increase._ _The Board of Directors is authorised to amend the wording of Section 5 of the Articles following the performance, in whole or in part, of a capital increase under the Authorised Capital 2020 or after expiry of the authorisation period,

in line with the scope of the capital increase_.' *Quorum and majority requirements* The EGM 1 will be duly constituted if at least half (50%) of the issued share capital of the Company is present or represented. The items on the agenda of the EGM 1 require approval by at least 2/3 of the voting rights present or represented and duly expressed during the EGM 1. Should the quorum not be met at the first call, then the EGM 1 shall be reconvened on a second call pursuant to article 17.17 of the Company's Articles of Association. On this second call, the EGM 1 will validly deliberate on the agenda items 1 to 5 regardless of the portion of the share capital present or represented at the meeting. The resolutions contemplated in agenda items 1 to 5 shall be validly adopted by a majority of two-thirds of the votes validly cast at such second EGM 1 which shall be held on *6 June 2020, at 11 a.m. *(CEST). *AND* The *Extraordinary General Meeting of Shareholders 2 *(the '*EGM 2*' and together with EGM 1, the '*EGM*') will be held on *20 May 2020, at 1 p.m. *(CEST) with the Agenda below. The EGM 2 will be held via audio conference at the offices of: *Me Edouard Delosch* *27, Boulevard Marcel Cahen* *L-1311 Luxembourg * *Grand Duchy of Luxembourg* *Grand Duchy of Luxembourg* *AGENDA FOR THE EGM 2* 1. Presentation and approval of (i) the draft terms of transfer and (ii) the explanatory report issued by the Board of Directors explaining and justifying the legal and economic aspects of the proposed transfer, and explaining the implications of the transfer for shareholders, creditors and employees with regard to the proposed transfer of the Company's registered office from the Grand Duchy of Luxembourg to Germany The Board of Directors proposes that (i) the draft terms of transfer and (ii) the explanatory report issued by the Board of Directors explaining and justifying the legal and economic aspects of the proposed transfer, and explaining the implications of the transfer for shareholders, creditors and employees, both in accordance with Article 8 of Council Regulation (EC) No. 2157/2001 of 8 October 2001 on the Statute for a European company (SE), and Article 491-1 et seqq. of the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended from time to time, with regard to the proposed transfer of the Company's registered office from the Grand Duchy of Luxembourg to Germany be approved. 2. *Approval of the new version of the Articles of Association with regard to the transfer of the Company's registered office from the Grand Duchy of Luxembourg to Germany, conversion from par value shares to no-par value shares, the change of the management system from a monistic (one-tier) management system into a dualistic (two-tier) management system and other points* _The Board of Directors proposes that the new version of the Articles of Association shall read as follows in German:_ _'_Satzung der SAF-HOLLAND SE I. Allgemeine Bestimmungen *§ 1 Rechtsform, Firma und Sitz* 1. Die Gesellschaft ist eine Europäische Gesellschaft (_Societas Europaea_, SE) und führt die Firma *SAF-HOLLAND SE.* 2. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Bessenbach, Deutschland. *§ 2 Gegenstand des Unternehmens* 1. Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, das Halten, die Veräußerung und die Verwaltung von direkten oder indirekten Beteiligungen an anderen Gesellschaften oder Unternehmen einschließlich der Ausübung der Tätigkeit einer Führungs- oder Funktionsholding im Wege der direkten oder indirekten unternehmerischen Steuerung, Geschäftsführung und Verwaltung dieser Gesellschaften und Unternehmen, insbesondere durch das entgeltliche Erbringen von administrativen, finanziellen, kaufmännischen und technischen Dienstleistungen an die jeweilige Beteiligungsgesellschaft sowie der Erwerb, das Halten und die Veräußerung von Darlehensforderungen und sonstigen Finanzanlagen, im Schwerpunkt im Bereich der Fertigung und des Vertriebs von Systemen, Modulen und Komponenten für Nutzfahrzeuge. 2. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte vorzunehmen und alle Maßnahmen zu ergreifen, die mit dem Unternehmensgegenstand zusammenhängen oder ihm unmittelbar oder mittelbar förderlich erscheinen. Sie kann dazu auch im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, andere Unternehmen gründen und erwerben oder sich an ihnen beteiligen. Die Gesellschaft ist berechtigt, auf sämtlichen unter Absatz 1 genannten Geschäftsgebieten selbst tätig zu werden oder solche Aufgaben verbundenen Unternehmen im Sinne der §§ 15 ff. AktG zu übertragen. Die Gesellschaft kann Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, unter einheitlicher Leitung zusammenfassen und Unternehmensverträge mit ihnen schließen. 3. Die Gesellschaft kann ihre Tätigkeit auf einen Teil der in Absätze 1 und 2 bezeichneten Gebiete beschränken. *§ 3 Geschäftsjahr* Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr. *§ 4 Bekanntmachung und Informationsübermittlung* 1. Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen durch Veröffentlichung im Bundesanzeiger. Sofern gesetzlich zwingend eine andere Bekanntmachungsform erforderlich ist, tritt an die Stelle des Bundesanzeigers diese Bekanntmachungsform. 2. Informationen an die Inhaber zugelassener Wertpapiere der Gesellschaft können, soweit gesetzlich zulässig, auch im Wege der Datenfernübertragung übermittelt werden. II. Grundkapital und Aktien *§ 5 Grundkapital* 1. Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 45.394.302,00 und ist eingeteilt in 45.394.302 Stückaktien (Aktien ohne Nennbetrag). 2. Das Grundkapital der Gesellschaft ist in Höhe von EUR 453.943,02 im Wege der Umwandlung der SAF-HOLLAND S.A. mit Sitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister unter der Registernummer B113.090, in eine Europäische Gesellschaft (SE) und in Höhe von EUR 44.940.358,98 durch eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln erbracht worden. 3. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 19. Mai 2025 einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 22.697.151,00 durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (*Genehmigtes Kapital 2020*). Die neuen Aktien sind den Aktionären der Gesellschaft grundsätzlich zum Bezug anzubieten; sie können auch von einem oder mehreren Kreditinstitut(en) oder Unternehmen im Sinne von Artikel 5 SE-VO in Verbindung mit § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten (sog. mittelbares Bezugsrecht). Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats für eine oder mehrere Kapitalerhöhungen im Rahmen des Genehmigten Kapitals 2020 auszuschließen, a) soweit dies zum Ausgleich von Spitzenbeträgen erforderlich ist; b) soweit es erforderlich ist, um den Inhabern und/oder Gläubigern von Wandlungs- und/oder Optionsrechten bzw. den Schuldnern von Wandlungs- und/oder Optionspflichten aus Schuldverschreibungen, die von der Gesellschaft oder einem Konzernunternehmen ausgegeben worden sind, ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung der Wandlungs- und/oder Optionsrechte bzw. nach Erfüllung der Wandlungs- und/oder Optionspflichten zustände; c) um in geeigneten Fällen Unternehmen, Unternehmensteile oder Beteiligungen an Unternehmen oder sonstige Wirtschaftsgüter, einschließlich Forderungen, gegen Überlassung von Aktien zu erwerben; d) soweit bei einer Barkapitalerhöhung der Anteil des Grundkapitals, der auf die neuen Aktien entfällt, für die das Bezugsrecht ausgeschlossen wird, sowohl im Zeitpunkt des Wirksamwerdens als auch im Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht übersteigt und der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der Aktien der Gesellschaft gleicher Ausstattung nicht wesentlich im Sinne der §§ 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreitet; auf diese 10 %-Grenze ist anzurechnen (i) der Anteil des Grundkapitals, der auf Aktien entfällt, die ab dem 20. Mai 2020 in unmittelbarer bzw. sinngemäßer Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert werden, sowie (ii) derjenige Anteil des Grundkapitals, der auf Aktien entfällt, auf den sich Wandlungs- und/oder Optionsrechte bzw. Wandlungspflichten aus Schuldverschreibungen und anderen von § 221 AktG erfassten Instrumenten beziehen, die ab dem 20. Mai 2020 unter Ausschluss des Bezugsrechts nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG begeben werden. Der Anteil des Grundkapitals, der auf die neuen Aktien entfällt, für die das Bezugsrecht nach den vorstehenden Buchstaben a) bis d) ausgeschlossen wird, darf sowohl im Zeitpunkt

des Wirksamwerdens als auch im Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung insgesamt 20 % des Grundkapitals der Gesellschaft nicht übersteigen. Auf die vorstehende 20 %-Grenze bezüglich aller Möglichkeiten zum Ausschluss des Bezugsrechts nach den vorstehenden Buchstaben a) bis d) sind Aktien anzurechnen, die (i) ab dem 20. Mai 2020 aufgrund einer Ermächtigung zur Verwendung eigener Aktien gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss eines Bezugsrechts, das heißt anders als durch Veräußerung über die Börse oder durch ein an alle Aktionäre gerichtetes Angebot, verwendet werden, oder (ii) sich auf Wandlungs- und/oder Optionsrechte bzw. Wandlungspflichten aus Schuldverschreibungen und anderen von § 221 AktG erfassten Instrumenten beziehen, die ab dem 20. Mai 2020 unter Ausschluss des Bezugsrechts begeben werden. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Einzelheiten der Durchführung der Kapitalerhöhung festzulegen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung von § 5 der Satzung nach vollständiger oder teilweiser Durchführung der Kapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital 2020 oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung anzupassen. *§ 6 Aktien* 1. Die Aktien lauten auf den Inhaber. 2. Die Gesellschaft ist berechtigt, Aktien in Einzel- oder Sammelurkunden zu verbriefen. Der Anspruch des Aktionärs auf Verbriefung seines Anteils ist ausgeschlossen, soweit dies gesetzlich zulässig ist und nicht eine Verbriefung nach den Regeln erforderlich ist, die an einer Börse gelten, an der die Aktien zugelassen sind. 3. Form und Inhalt der Aktienurkunden sowie etwaiger Gewinnanteils- und Erneuerungsscheine bestimmt der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats. 4. Bei einer Kapitalerhöhung kann die Gewinnbeteiligung der neuen Aktien abweichend von § 60 Abs. 2 AktG geregelt werden. III. Verfassung *§ 7 Organe der Gesellschaft* Die Organisationsverfassung der Gesellschaft folgt dem dualistischen System. Die Organe der Gesellschaft sind: a) der Vorstand (Leitungsorgan), b) der Aufsichtsrat (Aufsichtsorgan) und c) die Hauptversammlung. A. Vorstand *§ 8 Zusammensetzung und Geschäftsordnung* 1. Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Personen. Der Aufsichtsrat kann eine höhere Zahl an Vorstandsmitgliedern bestimmen. 2. Die Bestellung von Vorstandsmitgliedern, der Abschluss der Anstellungsverträge und der Widerruf der Bestellung sowie die Änderung und Beendigung der Anstellungsverträge erfolgen durch den Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat kann einen Vorsitzenden oder Sprecher des Vorstands sowie einen stellvertretenden Vorsitzenden oder Sprecher ernennen. 3. Die Vorstandsmitglieder werden vom Aufsichtsrat für einen Zeitraum bis zu fünf Jahren bestellt. Wiederbestellungen sind zulässig. 4. Der Aufsichtsrat erlässt eine Geschäftsordnung für den Vorstand, in der auch die Verteilung der Geschäfte innerhalb des Vorstands geregelt ist. *§ 9 Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft* 1. Der Vorstand leitet die Gesellschaft in eigener Verantwortung. Er hat die Geschäfte der Gesellschaft nach Maßgabe der Gesetze, der Satzung und der Geschäftsordnung für den Vorstand zu führen. Unbeschadet der Gesamtverantwortung des Vorstands leitet jedes Vorstandsmitglied den ihm zugewiesenen Geschäftsbereich selbständig. 2. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam oder durch ein Vorstandsmitglied zusammen mit einem Prokuristen gesetzlich vertreten. 3. Der Aufsichtsrat kann bestimmen, dass einzelne oder alle Vorstandsmitglieder einzelvertretungsbefugt sind. Der Aufsichtsrat kann ferner einzelne oder alle Vorstandsmitglieder allgemein oder für den Einzelfall von dem Verbot der Mehrfachvertretung des § 181 Alternative 2 BGB befreien. § 112 AktG bleibt unberührt. *§ 10 Beschlussfassung* 1. Ein aus nur zwei Personen bestehender Vorstand ist nur beschlussfähig, wenn alle, ein aus drei oder mehr Personen bestehender Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Vorstandsmitglieder an der Beschlussfassung persönlich oder durch elektronische Medien teilnimmt. Vorstandsmitglieder, die durch Telefon- oder Videokonferenz zugeschaltet sind, gelten als anwesend. Abwesende Vorstandsmitglieder können ihre Stimmen schriftlich, per Telefax, per E-Mail oder mittels sonstiger gebräuchlicher Telekommunikationsmittel abgeben und durch ein anderes Vorstandsmitglied in der Sitzung überreichen lassen. 2. Die Beschlüsse des Vorstands werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Beschlussfassung teilnehmenden Vorstandsmitglieder gefasst, soweit nicht durch Gesetz oder diese Satzung oder die Geschäftsordnung für den Vorstand andere Mehrheiten zwingend vorgeschrieben sind. Der Vorstand kann nur einstimmig beschließen, sofern er nur aus zwei Mitgliedern besteht. 3. Das Nähere regelt die Geschäftsordnung für den Vorstand. B. Aufsichtsrat *§ 11 Zusammensetzung, Bestellung, Amtsdauer* 1. Der Aufsichtsrat besteht aus fünf Mitgliedern. Die Aufsichtsratsmitglieder werden von der Hauptversammlung gewählt. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. 2. Die Aufsichtsratsmitglieder werden vorbehaltlich einer anderweitigen Festlegung der Amtszeit bei der Wahl durch die Hauptversammlung bis zum Ende der Hauptversammlung bestellt, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt, längstens jedoch für sechs Jahre. Das Geschäftsjahr, in welchem die Amtszeit beginnt, wird hierbei nicht mitgerechnet. Wiederbestellungen sind zulässig. 3. Jedes Aufsichtsratsmitglied kann sein Amt auch ohne wichtigen Grund durch eine an den Aufsichtsratsvorsitzenden - oder, im Falle einer Amtsniederlegung durch den Aufsichtsratsvorsitzenden, an seinen Stellvertreter - zu richtende schriftliche Erklärung unter Einhaltung einer Frist von mindestens einem Monat niederlegen. Der Aufsichtsratsvorsitzende oder, im Falle der Niederlegung durch den Aufsichtsratsvorsitzenden, sein Stellvertreter kann die Frist abkürzen oder auf die Einhaltung der Frist verzichten. 4. Eine Nachwahl für ein vor Ablauf der Amtszeit ausgeschiedenes Aufsichtsratsmitglied erfolgt für den Rest der Amtszeit des ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieds, sofern die Hauptversammlung die Amtszeit des Nachfolgers nicht abweichend bestimmt. 5. Die Hauptversammlung kann für die Aufsichtsratsmitglieder gleichzeitig Ersatzmitglieder wählen. Diese treten in einer von der Hauptversammlung bei der Wahl bestimmten Reihenfolge an die Stelle der vor Ablauf der regulären Amtszeit ausscheidenden Aufsichtsratsmitglieder. Tritt ein Ersatzmitglied an die Stelle des ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieds, so erlischt sein Amt mit Ende der Hauptversammlung, in der eine Nachwahl nach Absatz 4 stattfindet, spätestens jedoch mit Ablauf der Amtszeit des ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieds. War das infolge einer Nachwahl ausgeschiedene Ersatzmitglied für mehrere Aufsichtsratsmitglieder bestellt worden, lebt seine Stellung als Ersatzmitglied wieder auf. 6. Die Hauptversammlung kann die Aufsichtsratsmitglieder vor Ablauf ihrer Amtszeit ohne Angabe von Gründen abberufen. *§ 12 Vorsitzender und Stellvertreter* 1. Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden. Die Wahlen sollen im Anschluss an die Hauptversammlung, in der die Aufsichtsratsmitglieder neu gewählt worden sind, erfolgen; zu dieser Sitzung bedarf es keiner besonderen Einladung. Die Amtszeit des Aufsichtsratsvorsitzenden und dessen Stellvertreters entspricht, soweit nicht bei der Wahl eine kürzere Amtszeit bestimmt wird, ihrer jeweiligen Amtszeit als Aufsichtsratsmitglied. 2. Scheidet der Aufsichtsratsvorsitzende oder dessen Stellvertreter vorzeitig aus dem Amt aus, so hat der Aufsichtsrat jeweils unverzüglich eine Neuwahl für die restliche Amtszeit des Ausgeschiedenen vorzunehmen. 3. Der Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden hat vorbehaltlich anderweitiger Regelungen in dieser Satzung in allen Fällen, in denen er bei Verhinderung des Aufsichtsratsvorsitzenden in dessen Stellvertretung handelt, die gleichen Rechte wie der Aufsichtsratsvorsitzende. 4. Willenserklärungen des Aufsichtsrats werden namens des Aufsichtsrats durch den Aufsichtsratsvorsitzenden abgegeben. Der Aufsichtsrat kann auch andere Aufsichtsratsmitglieder hierzu ermächtigen. Der Aufsichtsratsvorsitzende ist ermächtigt, Erklärungen für den Aufsichtsrat entgegenzunehmen. *§ 13 Rechte und Pflichten des Aufsichtsrats* 1. Der Aufsichtsrat überwacht die Führung der Geschäfte durch den Vorstand. Er ist nicht berechtigt, die Geschäfte der Gesellschaft selbst zu führen. Im Übrigen hat der Aufsichtsrat alle Aufgaben und Rechte, die ihm durch Gesetz, die Satzung oder in

sonstiger Weise zugewiesen werden. 2. Der Aufsichtsrat kann in der Geschäftsordnung für den Vorstand oder durch Beschluss bestimmte Arten von Geschäften oder Maßnahmen von seiner Zustimmung abhängig machen. Er kann seine Zustimmung zu bestimmten Arten von Geschäften oder Maßnahmen widerruflich allgemein oder für den Fall, dass das einzelne Geschäft oder die einzelne Maßnahme bestimmten Anforderungen genügt, im Voraus erteilen. 3. Der Aufsichtsrat ist befugt, Änderungen der Satzung zu beschließen, die nur deren Fassung betreffen. *§ 14 Geschäftsordnung und Ausschüsse* 1. Der Aufsichtsrat gibt sich eine Geschäftsordnung im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und der Bestimmungen dieser Satzung. 2. Der Aufsichtsrat kann nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften aus seiner Mitte Ausschüsse, insbesondere einen Prüfungsausschuss und einen Nominierungsausschuss, bilden und deren Zusammensetzung, Aufgaben und Befugnisse in der Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat festsetzen. Soweit das Gesetz oder die Satzung es zulassen, kann der Aufsichtsrat ihm obliegende Aufgaben, Entscheidungsbefugnisse und Rechte auf seinen Vorsitzenden, einzelne seiner Mitglieder oder aus seiner Mitte gebildete Ausschüsse übertragen. *§ 15 Sitzungen und Beschlussfassung* 1. Die Einberufung der Sitzungen des Aufsichtsrats erfolgt durch den Aufsichtsratsvorsitzenden unter Einhaltung einer Frist von mindestens fünf Werktagen wobei der Tag der Absendung der Einladung und der Tag der Sitzung nicht mitgerechnet werden. Der Aufsichtsrat kann in seiner Geschäftsordnung eine längere Einladungsfrist festlegen. Die Einberufung kann schriftlich, per Telefax, per E-Mail oder mittels sonstiger gebräuchlicher Telekommunikationsmittel erfolgen. In dringenden Fällen kann der Aufsichtsratsvorsitzende die Frist verkürzen und die Sitzung mündlich oder fernmündlich einberufen. Im Übrigen gelten hinsichtlich der Einberufung der Sitzungen des Aufsichtsrats die gesetzlichen Bestimmungen sowie die Regelungen der Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat. 2. Die Sitzungen des Aufsichtsrats werden vom Aufsichtsratsvorsitzenden geleitet. 3. Beschlüsse des Aufsichtsrats werden in der Regel in Präsenzsitzungen gefasst. Es ist jedoch, vorbehaltlich einer entsprechenden Festlegung durch den Aufsichtsratsvorsitzenden, zulässig, Sitzungen des Aufsichtsrats in Form einer Video- oder Telefonkonferenz abzuhalten oder einzelne Aufsichtsratsmitglieder im Wege der Videoübertragung oder telefonisch zuzuschalten und in diesen Fällen auch die Beschlussfassung oder Stimmabgabe per Videokonferenz bzw. Videoübertragung oder telefonisch vorzunehmen. Abwesende bzw. nicht an der Konferenzschaltung teilnehmende oder zugeschaltete Aufsichtsratsmitglieder können auch dadurch an der Beschlussfassung des Aufsichtsrats teilnehmen, dass sie schriftliche Stimmabgaben durch ein anderes Aufsichtsratsmitglied überreichen lassen. Darüber hinaus können sie ihre Stimme auch im Vorfeld der Sitzung, während der Sitzung oder nachträglich innerhalb einer vom Aufsichtsratsvorsitzenden zu bestimmenden angemessenen Frist auch mündlich, fernmündlich, per Telefax, per E-Mail oder mittels sonstiger gebräuchlicher Kommunikationsmittel abgeben. Ein Recht zum Widerspruch gegen die vom Aufsichtsratsvorsitzenden angeordnete Form der Beschlussfassung besteht nicht. 4. Beschlussfassungen können auch außerhalb von Sitzungen (im Sinne von Absatz 3) schriftlich, per Telefax, per E-Mail oder mittels sonstiger gebräuchlicher Kommunikationsmittel sowie in Kombination der vorgenannten Formen erfolgen, wenn der Aufsichtsratsvorsitzende dies unter Beachtung einer angemessenen Frist anordnet oder sich alle Aufsichtsratsmitglieder an der Beschlussfassung beteiligen. Aufsichtsratsmitglieder, die sich bei der Beschlussfassung der Stimme enthalten, nehmen in diesem Sinne an der Beschlussfassung teil. Ein Recht zum Widerspruch gegen die vom Aufsichtsratsvorsitzenden angeordnete Form der Beschlussfassung besteht nicht. 5. Der Aufsichtsrat ist nur beschlussfähig, wenn nach Einladung sämtlicher Mitglieder mindestens die Hälfte der Mitglieder, aus denen er insgesamt zu bestehen hat, an der Beschlussfassung teilnimmt. Abwesende bzw. nicht telefonisch oder über elektronische Kommunikationsmittel (insbesondere Videokonferenz) teilnehmende oder zugeschaltete Aufsichtsratsmitglieder, die nach Maßgabe von Absatz 3 bzw. Absatz 4 ihre Stimme abgeben, sowie Aufsichtsratsmitglieder, die sich bei der Beschlussfassung der Stimme enthalten, nehmen in diesem Sinne an der Beschlussfassung teil. 6. Beschlüsse des Aufsichtsrats werden, soweit das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Stimmenthaltungen gelten in diesem Sinne nicht als abgegebene Stimmen. Ergibt eine Abstimmung im Aufsichtsrat Stimmengleichheit, gibt die Stimme des Aufsichtsratsvorsitzenden den Ausschlag. 7. Über die Sitzungen des Aufsichtsrats (im Sinne von Absatz 3) sowie über in diesen Sitzungen verabschiedete Beschlüsse sind Niederschriften zu fertigen, die vom Aufsichtsratsvorsitzenden zu unterzeichnen sind. Beschlüsse außerhalb von Sitzungen (im Sinne von Absatz 3) werden vom Aufsichtsratsvorsitzenden schriftlich festgehalten und allen Aufsichtsratsmitgliedern zugeleitet. 8. Die Vorstandsmitglieder können auf Einladung des Aufsichtsratsvorsitzenden oder des Aufsichtsrats an den Sitzungen des Aufsichtsrats mit beratender Stimme teilnehmen. *§ 16 Vergütung des Aufsichtsrats* 1. Jedes Aufsichtsratsmitglied erhält jährlich eine feste Vergütung in Höhe von EUR 40.000,00. Der Aufsichtsratsvorsitzende erhält das Zweieinhalbfache, der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende das Eineinhalbfache der Vergütung eines ordentlichen Mitglieds. 2. Der Vorsitzende eines Ausschusses erhält eine weitere Vergütung in Höhe von EUR 20.000,00. 3. Für die Teilnahme an einer Sitzung des Aufsichtsrats oder eines Ausschusses erhält das jeweilige Mitglied ein Sitzungsgeld von EUR 1.000,00 pro Sitzungstag und von EUR 500,00 pro Telefonkonferenz. Vorsitzende eines Ausschusses erhalten kein Sitzungsgeld für Sitzungen oder Telefonkonferenzen des betreffenden Ausschusses. 4. Die Gesellschaft sorgt dafür, dass zu Gunsten der Aufsichtsratsmitglieder eine Haftpflichtversicherung besteht. Die Gesellschaft erstattet den Aufsichtsratsmitgliedern über die Vergütung gemäß vorstehenden Absätzen hinaus die ihnen bei der Ausübung ihres Aufsichtsratsmandates vernünftigerweise entstehenden Auslagen sowie die etwa auf ihre Vergütung und Auslagen zu entrichtende Umsatzsteuer. 5. Aufsichtsratsmitglieder, die nur während eines Teils eines Geschäftsjahres dem Aufsichtsrat angehören oder das Amt des Aufsichtsratsvorsitzenden oder des stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden innehaben, erhalten eine entsprechende anteilige Vergütung. Dies gilt entsprechend für die Vergütung als Vorsitzender eines Ausschusses. 6. Die Vergütungen nach den Absätzen 1 und 2 werden fällig nach Ablauf der Hauptversammlung, die den Konzernabschluss über das Geschäftsjahr, für das die Vergütung gezahlt wird, entgegennimmt oder über seine Billigung entscheidet. *§ 17 Vertraulichkeit* 1. Die Aufsichtsratsmitglieder haben über vertrauliche Angaben, Berichte und Beratungen sowie Geheimnisse der Gesellschaft, namentlich Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse, die ihnen im Rahmen ihrer Tätigkeit als Aufsichtsratsmitglied bekannt geworden sind, Stillschweigen zu bewahren. 2. Bei Beendigung des Amts hat jedes Aufsichtsratsmitglied die noch in seinem Besitz befindlichen vertraulichen Unterlagen der Gesellschaft dieser zurückzugeben. C. Hauptversammlung *§ 18 Einberufung der Hauptversammlung* 1. Die ordentliche Hauptversammlung findet innerhalb der ersten sechs Monate nach Ablauf eines Geschäftsjahres statt. 2. Die Hauptversammlung wird vorbehaltlich der gesetzlichen Einberufungsrechte des Aufsichtsrats und einer Aktionärsminderheit durch den Vorstand einberufen. Die Hauptversammlung findet nach Wahl des einberufenden Organs am Sitz der Gesellschaft, an einem Ort im Umkreis von 50 km vom Sitz der Gesellschaft oder in einer deutschen Stadt mit mindestens 100.000 Einwohnern statt. 3. Die Einberufung der Hauptversammlung erfolgt durch einmalige Bekanntmachung im Bundesanzeiger mit den gesetzlich erforderlichen Angaben mit einer Frist von mindestens dreißig Tagen vor dem Tag, bis zu dessen Ablauf sich die Aktionäre zur Teilnahme an der Versammlung anzumelden haben. *§ 19 Teilnahme an der Hauptversammlung* 1. Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig vor der Hauptversammlung angemeldet und der Gesellschaft ihren Aktienbesitz nachgewiesen haben. Die Anmeldung muss der Gesellschaft unter der in der Einberufung hierfür

mitgeteilten Adresse mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung zugehen. In der Einberufung kann eine kürzere, in Tagen zu bemessende Frist vorgesehen werden. Der Tag der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs sind jeweils nicht mitzurechnen. 2. Die Anmeldung muss in Textform (§ 126b BGB) oder auf einem sonstigen, von der Gesellschaft näher zu bestimmenden elektronischen Weg in deutscher oder englischer Sprache erfolgen. 3. Der Nachweis des Aktienbesitzes ist durch Vorlage eines in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache erteilten besonderen Nachweises über den Anteilsbesitz durch das depotführende Institut zu erbringen. Der besondere Nachweis über den Anteilsbesitz hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung (Nachweisstichtag) zu beziehen und muss der Gesellschaft unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung zugehen. In der Einberufung kann eine kürzere, in Tagen zu bemessende Frist vorgesehen werden. Der Tag der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs sind jeweils nicht mitzurechnen. 4. Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre ihre Stimmen, ohne an der Hauptversammlung teilzunehmen, schriftlich oder im Wege elektronischer Kommunikation abgeben dürfen (Briefwahl). Der Vorstand ist auch ermächtigt, Bestimmungen zum Umfang und Verfahren der Rechtsausübung nach Satz 1 zu treffen. 5. Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre an der Hauptversammlung auch ohne Anwesenheit an deren Ort und ohne einen Bevollmächtigten teilnehmen und sämtliche oder einzelne ihrer Rechte ganz oder teilweise im Wege elektronischer Kommunikation ausüben können (Online-Teilnahme). Der Vorstand ist auch ermächtigt, Bestimmungen zu Umfang und Verfahren der Teilnahme und Rechtsausübung nach Satz 1 zu treffen. *§ 20 Leitung der Hauptversammlung* 1. Die Hauptversammlung leitet der Aufsichtsratsvorsitzende oder ein von ihm bestimmtes anderes Aufsichtsratsmitglied (Versammlungsleiter). Für den Fall, dass weder der Aufsichtsratsvorsitzende noch ein von ihm bestimmtes Aufsichtsratsmitglied die Versammlungsleitung übernimmt, wählt der Aufsichtsrat den Versammlungsleiter. Macht der Aufsichtsrat hiervon nicht Gebrauch, wählt diesen die Hauptversammlung. 2. Der Versammlungsleiter leitet die Verhandlungen und regelt den Ablauf der Hauptversammlung. Er bestimmt die Reihenfolge der Redner und der Behandlung der Tagesordnungspunkte sowie die Form, das Verfahren und die weiteren Einzelheiten der Abstimmung und kann, soweit gesetzlich zulässig, über die Zusammenfassung von sachlich zusammengehörigen Beschlussgegenständen zu einem Abstimmungspunkt entscheiden. 3. Der Versammlungsleiter ist befugt, das Frage- und das Rederecht von Aktionären zeitlich angemessen zu beschränken. Dabei soll sich der Versammlungsleiter davon leiten lassen, dass die Hauptversammlung in angemessener und zumutbarer Zeit abgewickelt wird. 4. Der Versammlungsleiter kann die teilweise oder vollständige Aufzeichnung und Übertragung der Hauptversammlung in Ton und Bild über elektronische und andere Medien zulassen. Die Übertragung kann auch in einer Form erfolgen, zu der die Öffentlichkeit uneingeschränkt Zugang hat. 5. Die Mitglieder des Aufsichtsrats sollen an der Hauptversammlung teilnehmen. Ist einem Aufsichtsratsmitglied die Anwesenheit am Ort der Hauptversammlung nicht möglich, weil es aus dienstlichen Gründen verhindert ist oder wegen der großen Entfernung des Wohnortes des Aufsichtsratsmitglieds vom Versammlungsort, so kann es an der Hauptversammlung auch im Wege der Zuschaltung durch Bild- und Tonübertragung teilnehmen; gleiches gilt für ein Vorstandsmitglied. *§ 21 Stimmrecht und Beschlussfassung* 1. Jede Aktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme. 2. Das Stimmrecht kann durch Bevollmächtigte ausgeübt werden. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform (§ 126b BGB), sofern in der Einberufung keine Erleichterungen bestimmt werden. Die Einzelheiten für die Erteilung der Vollmachten, ihren Widerruf und ihren Nachweis gegenüber der Gesellschaft werden mit der Einberufung der Hauptversammlung bekannt gemacht. § 135 AktG bleibt unberührt. 3. Die Hauptversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen, soweit nicht zwingende gesetzliche Vorschriften oder diese Satzung eine höhere Mehrheit oder weitere Erfordernisse bestimmen. Soweit nicht zwingende gesetzliche Vorschriften entgegenstehen, bedarf es für Satzungsänderungen einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen gültigen Stimmen bzw., sofern mindestens die Hälfte des Grundkapitals vertreten ist, der einfachen Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Sofern das Gesetz für Beschlüsse der Hauptversammlung außer der Stimmenmehrheit eine Kapitalmehrheit vorschreibt, genügt, soweit gesetzlich zulässig, die einfache Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals. Das in § 103 Abs. 1 Satz 2 AktG vorgesehene Mehrheitserfordernis bleibt unberührt. 4. Solange Aktienurkunden nicht ausgegeben sind, werden in der Einladung zur Hauptversammlung die Bedingungen festgelegt, die von den Aktionären zum Nachweis ihres Stimmrechts zu erfüllen sind. IV. Jahresabschluss, Gewinnverwendung *§ 22 Jahresabschluss* 1. Der Vorstand hat innerhalb der gesetzlichen Fristen für das vergangene Geschäftsjahr den Jahresabschluss und den Lagebericht sowie, soweit gesetzlich vorgeschrieben, den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht aufzustellen und diese Unterlagen unverzüglich dem Aufsichtsrat und dem Abschlussprüfer vorzulegen. Zugleich hat der Vorstand dem Aufsichtsrat einen Vorschlag vorzulegen, den er der Hauptversammlung für die Verwendung des Bilanzgewinns machen will. §§ 298 Abs. 2 und 315 Abs. 5 HGB bleiben unberührt. 2. Der Jahresabschluss, der Konzernabschluss, der Lagebericht und der Konzernlagebericht, der Bericht des Aufsichtsrats gemäß § 171 Abs. 2 AktG sowie der Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns sind von der Einberufung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre auszulegen. Die Verpflichtungen nach Satz 1 bestehen nicht, wenn die dort bezeichneten Dokumente für denselben Zeitraum über die Internetseite der Gesellschaft zugänglich sind. 3. Die Hauptversammlung beschließt alljährlich, nach Entgegennahme des gemäß § 171 Abs. 2 AktG vom Aufsichtsrat zu erstattenden Berichts, in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres über die Entlastung des Vorstands und Aufsichtsrats, über die Verwendung des Bilanzgewinns, über die Wahl des Abschlussprüfers und in den im Gesetz vorgesehenen Fällen über die Feststellung des Jahresabschlusses und die Billigung des Konzernabschlusses. *§ 23 Verwendung des Bilanzgewinns* Der Bilanzgewinn, der sich aus dem Jahresabschluss nach Vornahme der Abschreibungen, Wertberichtigungen, Rückstellungen und Rücklagen ergibt, wird auf die Aktionäre verteilt, soweit die Hauptversammlung nicht eine anderweitige Verwendung beschließt. An Stelle oder neben einer Barausschüttung kann von der Hauptversammlung auch eine Sachausschüttung beschlossen werden. Die Anteile der Aktionäre am Gewinn bestimmen sich nach ihren Anteilen am Grundkapital. V. Schlussbestimmungen *§ 24 Gründungsaufwand/Formwechsel- und Sitzverlegungsaufwand* Die Kosten in Bezug auf die Umwandlung der SAF-HOLLAND S.A. in die SAF-HOLLAND SE und die anschließende Sitzverlegung nach Deutschland in Höhe von bis zu EUR 750.000,00 werden von der Gesellschaft getragen. *§ 25 Organ- und Funktionsbezeichnungen* Sofern Organ- und Funktionsbezeichnungen in dieser Satzung in ihrer männlichen Form verwendet werden, gelten diese Bezeichnungen jeweils auch für die weibliche Form.' _A convenience translation of the new version of the Articles of Association into English can be found on the Company's website at_ _https://corporate.safholland.com/en/investor-r elations/general-meeting/extraordinary-general- meeting/2020._ 3. *Approval of the transfer of the Company's registered office from the Grand Duchy of Luxembourg to Germany* _The Board of Directors proposes that the transfer of the Company's registered office from the Grand Duchy of Luxembourg to Germany be approved._ 4. *Appointment of the members of the new Supervisory Board of the Company* _The new version of the Articles of Association proposed under agenda item 2 also includes the change of the management system from a monistic (one-tier) management system into a dualistic (two-tier) management system consisting of a Management Board and a Supervisory Board. This requires the election of the necessary number of Supervisory Board members._ The composition of the Supervisory Board is determined in accordance with Article 40 (2) and (3) of Council Regulation (EC) No. 2157/2001 of 8 October

2001 on the Statute for a European company (SE) (SE Regulation) in conjunction with Section 17 (1) of the German Act Implementing the SE Regulation (Gesetz zur Ausführung der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des Rates vom 8. Oktober 2001 über das Statut der Europäischen Gesellschaft (SE), SEAG), and Section 11 of the Articles of Association of the Company in the new version to be resolved under agenda item 2. The members of the Supervisory Board are elected by the Company's general meeting without being bound by election proposals. _Based on the recommendation of the Nomination Committee, the Board of Directors proposes that the following persons a) to e) be elected to the new Supervisory Board:_ a) _Matthias Arleth_ _, Munich_ _Member of the management board and Deputy Chairman, Webasto SE_ b) _Ingrid Jägering_ _, Südlohn_ _Member of the management board and Chief Financial Officer, LEONI AG_ c) _Dr. Martin Kleinschmitt_ _, Berlin_ _Partner, Noerr LLP, and member of the management board, Noerr Consulting AG_ d) _Martina Merz_ _, Stuttgart_ _Member of the management board and Chief Executive Officer, thyssenkrupp AG_ e) _Carsten Reinhardt_ _, Stuttgart_ _Independent senior consultant_ The candidates proposed for election shall be appointed for the period from the entry in the German commercial register of the new version of the Articles of Association to be resolved under agenda item 2 and the resulting change from a monistic into a dualistic management system to the end of the Company's annual general meeting which resolves on the discharge of the members of the Supervisory Board for the third financial year after the commencement of the term of office not including the financial year in which the term of office commences, i.e. the discharge for the financial year 2023. _Further information on the candidates proposed for election to the Supervisory Board and their curriculum vitae can be found on the Company's website at_ _https://corporate.safholland.com/en/investor-relations/general-meeting/extrao rdinary-general-meeting/2020._ 5. Presentation and acknowledgement of the report of the Board of Directors setting out the reasons for granting an authorisation to issue convertible bonds, option bonds and/or income bonds and/or profit participation rights (or combinations of these instruments) with the authorisation to exclude the shareholders' subscription rights in accordance with Article 420-26 (5) of the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended from time to time 6. *Approval to grant an authorisation to issue convertible bonds, option bonds and/or income bonds and/or profit participation rights (or combinations of these instruments) with the authorisation to exclude the shareholders' subscription rights, on the creation of a conditional capital 2020 in the amount of EUR 22,697,151.00* _The Board of Directors proposes to pass the following resolution subject to the condition precedent to the entry of SAF-HOLLAND SE into the German commercial register as a result of the transfer of the Company's registered office from the Grand Duchy of Luxembourg to Germany to be approved under agenda item 3:_ _a) Granting of an Authorisation_ _The Management Board is authorised, with the approval of the Supervisory Board, until the end of 19 May 2025, to issue convertible bonds, option bonds and/or income bonds and/or profit participation rights (or combinations of these instruments) (together '_ _Bonds_ ') with or without a maturity limit in the total nominal amount of up to EUR 130,000,000.00 on one or more occasions in bearer or registered form and to grant the holders or creditors of Bonds conversion or option rights to subscribe for no-par value bearer shares of the Company with a notional value in the Company's share capital of a total of up to EUR 22,697,151.00 in accordance with the terms and conditions of the Bonds and/or to establish obligations to convert the respective Bonds into such shares in the terms and conditions of the Bonds. _aa) Currency, Issuing Company_ _The Bonds may be issued in euros or - limited to the equivalent euro value - in another legal currency, for example in the currency of an OECD country. They may also be issued by a company in which SAF-HOLLAND SE directly or indirectly holds a majority interest, either in Germany or abroad ('_ _Group Companies_ '); in such case, the Management Board is authorised, with the approval of the Supervisory Board, to resolve the acceptance of the guarantee for the Bonds by SAF-HOLLAND SE and to grant the holders of the Bonds conversion or option rights to new no-par value bearer shares of the Company or to establish corresponding conversion obligations and to make further declarations required for a successful issue and to take actions. _bb) Subscription Right, Exclusion of Subscription Right_ The shareholders are generally entitled to a subscription right to the Bonds. The subscription right may also be granted indirectly in that the Bonds are assumed by one or more banks or companies equivalent to them pursuant to Section 186 (5) sentence 1 of the German Stock Corporation Act with the obligation to offer them to the shareholders for subscription. If Bonds are issued by a Group Company, the Company must ensure that the statutory subscription rights are granted to shareholders of the Company in accordance with the above. _However, the Management Board is authorised, with the approval of the Supervisory Board, to exclude shareholders' subscription rights to the Bonds:_ (1) _for fractional amounts;_ (2) _to the extent necessary to grant subscription rights to the holders of previously issued conversion or option rights to Company's shares or to the creditors of convertible bonds with conversion obligations to the extent to which they would be entitled as shareholders after exercising these conversion or option rights or after fulfilling the conversion obligations;_ (3) if Bonds with conversion and/or option rights or conversion obligations are to be issued against cash payment and the issue price is not significantly lower than the theoretical market value of the Bonds with conversion and/or option rights or conversion obligations determined according to recognised financial mathematical methods. This authorisation to exclude subscription rights applies only to the extent that the shares to be issued to service the conversion and option rights or upon fulfilment of the conversion obligation do not account for a total of more than 10% of the share capital, either at the time the authorisation becomes effective or at the time it is exercised (' _Maximum Amount_ '). To be deducted from the Maximum Amount is the total proportionate amount of the share capital represented by newly issued shares or previously acquired treasury shares which are issued or disposed of during the term of this authorisation under simplified subscription right exclusion in direct or analogous application of Section 186 (3) sentence 4 of the German Stock Corporation Act, as well as the total proportionate amount of the share capital attributable to shares that can or must be subscribed for on the basis of option and/or conversion rights or obligations that are issued during the term of this authorisation under exclusion of the subscription right in analogous application of Section 186 (3) sentence 4 of the German Stock Corporation Act. Furthermore, the issue of Bonds excluding shareholders' subscription rights may only take place in accordance with this authorisation if the sum of the new shares to be issued on the basis of such Bonds, together with shares that are issued or transferred by the Company excluding shareholders' subscription rights under another authorisation during the term of this authorisation, or shares that are to be issued on the basis of a convertible bond, option bond and/or income bond and/or profit participation right excluding shareholders' subscription rights on the basis of the utilisation of another authorisation during the term of this authorisation, does not exceed 20% of the Company's share capital, both at the time the authorisation becomes effective and at the time it is exercised. If profit participation rights or income bonds without conversion rights, option rights or conversion obligations are issued, the Management Board is authorised, with the approval of the Supervisory Board, to exclude shareholders' subscription rights altogether if these profit participation rights or income bonds have merely obligatory features, i.e. if they do not establish any membership rights in the Company, do not grant any participation in the liquidation proceeds and the amount of interest is not calculated on the basis of the amount of the annual net profit, the balance sheet profit or the dividend. In addition, in this case the interest rate and the issue price of the profit participation rights or income bonds must correspond to the current market conditions for comparable borrowings at the time of issue. _cc) Features of Partial Debentures_ _Bonds may be issued once or several times, in whole or in part and also

simultaneously in different tranches. The individual issues may be divided into partial debentures with equal rights between them. Section 9 (1) of the German Stock Corporation Act and Section 199 of the German Stock Corporation Act remain unaffected._ _(1) Option Bonds_ If option bonds are issued, one or more warrants shall be attached to each partial debenture, entitling the holder to subscribe to no-par value bearer shares of the Company in accordance with the option conditions to be determined by the Management Board. However, the proportionate amount of the Company's share capital attributable to no-par value bearer shares of the Company to be subscribed for per partial debenture may not exceed the nominal amount of the partial debenture. In addition, the term of the option right may not exceed the term of the option bond. In addition, provision may be made for any fractional amounts to be combined and/or settled in cash. The same applies if warrants are attached to a profit participation right or an income bond. _(2) Convertible Bonds_ In the event that convertible bonds are issued, the holders of the partial debenture shall be entitled to convert them into no-par value bearer shares of the Company in accordance with the terms and conditions of the convertible bond to be determined by the Management Board. The conversion ratio is calculated by dividing the nominal amount of a partial debenture by the fixed conversion price for a no-par value bearer share of the Company. The conversion ratio may also be determined by dividing the issue price of a Bond which is below the nominal amount by the fixed conversion price for a new no-par value bearer share of the Company. The exchange ratio may be rounded up or down to a full number. Provision may be made for any fractional amounts to be combined and/or settled in cash. The total proportionate amount of the Company's share capital attributable to no-par value bearer shares to be issued upon conversion may not exceed the nominal amount of the Bond. The terms and conditions of the convertible bonds may also provide for a conversion obligation at the end of the term or at an earlier date. In the terms and conditions of the Bond, the Company may be entitled to settle any difference between the nominal amount of the convertible bond and the product of the conversion price and the conversion ratio in full or in part in cash. The above provisions apply accordingly if the conversion right or conversion obligation relates to a profit participation right or an income bond. _(3) Fulfilment Options_ The terms and conditions of the convertible bonds or option bonds may provide for the right of the Company to grant the creditors of the Bonds, in whole or in part, new no-par value bearer shares or treasury shares of the Company instead of payment of a due amount of money. The shares will each be credited in accordance with the bond conditions at a value corresponding to the volume-weighted average market price of shares of the same class of the Company in Xetra trading (or in a functionally comparable successor system replacing the Xetra system) on the Frankfurt Stock Exchange on the last ten trading days prior to the declaration of conversion or exercise of options, rounded up to full cents. The terms and conditions of the convertible bonds and option bonds may also stipulate that the Company shall not grant the holders of conversion or option rights Company's shares but shall pay in cash the equivalent value of the otherwise deliverable shares. The equivalent value per share corresponds to the volume-weighted average price rounded up to full cents of the stock exchange prices of shares of the same class of the Company in Xetra trading (or in a functionally comparable successor system replacing the Xetra system) on the Frankfurt Stock Exchange on the last ten trading days prior to the declaration of conversion or exercise of the option. _dd) Option or Conversion Price_ In the event of the issue of Bonds which grant or determine a conversion right, a conversion obligation and/or an option right, the respective option or conversion price to be determined must be fixed - even in the case of a variable exchange ratio or a variable conversion price - either (i) at least 80% of the volume-weighted average of the stock exchange prices of shares of the Company of the same class in Xetra trading (or in a functionally comparable successor system replacing the Xetra system) on the Frankfurt Stock Exchange on the ten trading days prior to the date of the resolution by the Management Board on the issue of the options bonds or convertible bonds or (ii) - in the event that subscription rights are granted - at least 80% of the volume-weighted average of the stock market prices of shares of the Company of the same class in Xetra trading (or in a functionally comparable successor system replacing the Xetra system) on the Frankfurt Stock Exchange in the period from the beginning of the subscription period until the third day prior to the announcement of the final conditions pursuant to Section 186 (2) sentence 2 of the German Stock Corporation Act (inclusive). _Section 9 (1) of the German Stock Corporation Act and Section 199 of the German Stock Corporation Act remain unaffected._ _ee) Dilution Protection_ The authorisation also includes the possibility of granting protection against dilution or making adjustments in certain cases in accordance with the more detailed provisions of the respective bond conditions. This may be provided for in particular if the Company increases its share capital during the conversion or option period by granting subscription rights to its shareholders or issues further convertible bonds or option bonds, or grants or guarantees conversion or option rights and does not grant the holders of existing conversion or option rights subscription rights for this purpose, as they would be entitled to as shareholders after exercising their conversion or option rights or fulfilling their conversion obligations, or if the share capital is increased by a capital increase from company funds. In such cases, the terms and conditions of the convertible bonds or option bonds can ensure that the economic value of the existing conversion or option rights remains unaffected by adjusting the conversion or option rights to preserve their value, unless the adjustment is already mandatory by law. The value-preserving adjustment can be made in particular by granting subscription rights, by changing or granting cash components or by changing the conversion/option price. The above applies accordingly in the event of a capital reduction or other capital measures, share splits, restructuring, acquisition of control by third parties, dividend payments or other comparable measures that could lead to a dilution of the value of the shares. Section 9 (1) of the German Stock Corporation Act and Section 199 of the German Stock Corporation Act remain unaffected. In any case, the total proportionate amount of the share capital attributable to shares to be subscribed for per bond may not exceed the nominal amount per bond or a lower issue price. _ff) Authorisation to Determine Further Details_ The Management Board is authorised, with the approval of the Supervisory Board, to determine the further details of the issue and features of the Bonds, in particular interest rate, type of interest, issue price, term, denomination, dilution protection provisions, restructuring possibilities, option or conversion price and option or conversion period as well as currency and conversion modalities. If the Bonds are issued by Group Companies, the Management Board must also reach an agreement with the governing bodies of the Group Companies issuing the Bonds. Section 9 (1) of the German Stock Corporation Act and Section 199 of the German Stock Corporation Act remain unaffected in each case. _b) Conditional Capital 2020_ _The share capital shall be conditionally increased by up to EUR 22,697,151.00 by issuing new no-par value bearer shares (_ _Conditional Capital 2020_ ). The conditional capital increase serves to grant no-par value bearer shares to (i) the holders of the convertible bond issued by the Company on 12 September 2014 as well as (ii) the holders or creditors of convertible bonds and/or option bonds, profit participation rights and/or participating bonds (or combinations of these instruments) issued by the Company or its direct or indirect German or foreign associated companies, based on the authorisation resolved by the general meeting on 20 May 2020, which grant or establish a conversion or option right or a conversion obligation into or to new no-par value bearer shares of the Company. The conditional capital increase shall only be carried out to the extent that option or conversion rights are exercised, to the extent that the holders or creditors with a conversion obligation fulfil their conversion obligation or to the extent that shares are tendered on the basis of the Company's right to substitute and to the extent as treasury shares or new shares from the utilisation of authorised capital are not used for servicing purposes. The new no-par value bearer shares participate in the profit from the beginning of the financial year in which they are created

through the exercise of option or conversion rights or through the fulfilment of conversion obligations or the exercise of tender rights. To the extent permitted by law, the Management Board may, with the consent of the Supervisory Board, determine the profit participation hereof and in deviation from Section 60 (2) of the German Stock Corporation Act, also for a financial year already expired. The Management Board shall be authorised, with the consent of the Supervisory Board, to determine the further details of the implementation of the conditional capital increase. 7. *Approval of the restatement of the new version of the Company's Articles of Association in order to reflect the changes resulting from the creation of the new conditional capital* Subject to (i) the shareholders' approval to agenda item 7 and (ii) the condition precedent to the entry of SAF-HOLLAND SE into the German commercial register as a result of the transfer of the Company's registered office from the Grand Duchy of Luxembourg to Germany to be approved under agenda item 3, the Board of Directors proposes that the following Article 5 (4) shall be added to the German new version of the Company's Articles of Association to be resolved upon under agenda item 2: _'Das Grundkapital ist um bis zu EUR 22.697.151,00 durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien bedingt erhöht (_ _Bedingtes Kapital 2020_ ). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von auf den Inhaber lautenden Stückaktien an (i) die Inhaber der am 12. September 2014 von der Gesellschaft begebenen Wandelschuldverschreibung sowie (ii) die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente), die aufgrund der von der Hauptversammlung vom 20. Mai 2020 beschlossenen Ermächtigung von der Gesellschaft oder deren unmittelbaren oder mittelbaren in- oder ausländischen Beteiligungsgesellschaften begeben werden und ein Wandlungs- bzw. Optionsrecht oder eine Wandlungspflicht in bzw. auf neue auf den Inhaber lautenden Stückaktien der Gesellschaft gewähren bzw. begründen. Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur insoweit durchzuführen, wie von Options- bzw. Wandlungsrechten Gebrauch gemacht wird, wie die zur Wandlung verpflichteten Inhaber bzw. Gläubiger ihre Pflicht zur Wandlung erfüllen oder wie Andienungen von Aktien aufgrund von Ersetzungsbefugnissen der Gesellschaft erfolgen und soweit nicht eigene Aktien oder neue Aktien aus einer Ausnutzung eines genehmigten Kapitals zur Bedienung eingesetzt werden. Die neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahrs an, in dem sie durch Ausübung von Options- bzw. Wandlungsrechten oder durch die Erfüllung von Wandlungspflichten oder die Ausübung von Andienungsrechten entstehen, am Gewinn teil. Soweit rechtlich zulässig, kann der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Gewinnbeteiligung hiervon und von § 60 Abs. 2 AktG abweichend, auch für ein bereits abgelaufenes Geschäftsjahr, festlegen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen.' _A convenience translation of Article 5 (4) which shall be added to the German new version of the Company's Articles of Association into English reads as follows:_ _'The share capital is conditionally increased by up to EUR 22,697,151.00 by issuing new no-par value bearer shares (_ _Conditional Capital 2020_ ). The conditional capital increase serves to grant no-par value bearer shares to (i) the holders of the convertible bond issued by the Company on 12 September 2014 as well as (ii) the holders or creditors of convertible bonds and/or option bonds, profit participation rights and/or participating bonds (or combinations of these instruments) issued by the Company or its direct or indirect German or foreign associated companies, based on the authorisation resolved by the general meeting on 20 May 2020, which grant or establish a conversion or option right or a conversion obligation into or to new no-par value bearer shares of the Company. The conditional capital increase shall only be carried out to the extent that option or conversion rights are exercised, to the extent that the holders or creditors with a conversion obligation fulfil their conversion obligation or to the extent that shares are tendered on the basis of the Company's right to substitute and to the extent as treasury shares or new shares from the utilisation of authorised capital are not used for servicing purposes. The new no-par value bearer shares participate in the profit from the beginning of the financial year in which they are created through the exercise of option or conversion rights or through the fulfilment of conversion obligations or the exercise of tender rights. To the extent permitted by law, the Management Board may, with the consent of the Supervisory Board, determine the profit participation hereof and in deviation from Section 60 (2) of the German Stock Corporation Act, also for a financial year already expired. The Management Board is authorised, with the consent of the Supervisory Board, to determine the further details of the implementation of the conditional capital increase.' 8. *Election of the auditor for the financial year 2020* Based on the recommendation of the Audit Committee, the Board of Directors proposes - subject to the condition precedent to the entry of SAF-HOLLAND SE into the German commercial register during the financial year 2020 as a result of the transfer of the Company's registered office from the Grand Duchy of Luxembourg to Germany to be approved under agenda item 3 - to elect PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt, as auditor of the annual and consolidated financial statements for the financial year 2020. *Quorum and majority requirements* The EGM 2 will be duly constituted if at least half (50%) of the issued share capital of the Company is present or represented. The items on the agenda of the EGM 2 require approval by at least 2/3 of the voting rights present or represented and duly expressed during the EGM 2. Should the quorum not be met at the first call, then the EGM 2 shall be reconvened on a second call pursuant to Article 17.17 of the Company's Articles of Association. On this second call, the EGM 2 will validly deliberate on the agenda items 1 to 8 regardless of the portion of the share capital present or represented at the meeting. The resolutions contemplated in agenda items 1 to 8 shall be validly adopted by a majority of two-thirds of the votes validly cast at such second EGM 2 which shall be held on *6 June 2020, at 12 p.m.* (CEST). *Important Information for the EGM* *Share capital and voting rights* At the date of convening of the EGM, the Company's subscribed share capital equals EUR 453,943.02, and it is divided into 45,394,302 shares having a nominal value of EUR 0.01 each, all of which are fully paid up. *Available information and documentation* The following information is available on the Company's website in relation to the EGM: https://corporate.safholland.com/en/investor-relations/general-meeting/extraordinary -general-meeting/2020 as of the day of publication of this convening notice in the Luxembourg official gazette _RESA _and at the Company's registered office in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg: a) full text of any document to be made available by the Company at the EGM including draft resolutions in relation to above agenda points to be adopted at the EGM (_i.e. inter alia _the Company's amended and restated Articles of Association to be adopted in EGM 1 and the Company's new Articles of Association to be adopted in EGM 2); b) the draft terms of transfer with regard to the proposed transfer of the Company's registered office from Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, to Bessenbach, Germany; c) the report explaining and justifying the legal and economic aspects of the proposed transfer of the Company's registered office from the Grand Duchy of Luxembourg to Germany, and indicating the consequences for shareholders, creditors and employees; d) this Convening Notice; e) the report of the Board of Directors setting out the reasons for the creation of a new authorised capital in the amount of EUR 22.697.151,00 (including the exclusion of subscription rights); f) the report of the Board of Directors setting out the reasons for granting an authorisation to issue convertible bonds, option bonds and/or income bonds and/or profit participation rights (or combinations of these instruments) with the authorisation to exclude the shareholders' subscription rights; g) further information on the candidates proposed for election to the Supervisory Board and their curriculum vitae; h) the total number of shares and attached voting rights issued by the Company as of the date of publication of this convening notice; i) the proxy form as further mentioned below; and j) the correspondence voting form as further mentioned below. *No physical meeting* In light of the exceptional circumstances due to SARS-CoV-2 and the COVID-19 epidemic and in accordance with the provisions of the Grand Ducal Regulation of 20 March 2020 introducing measures on holdings of meetings in companies and other legal entities, the Company decided to hold the EGM via audio conference at the offices of

