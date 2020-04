Berlin (ots) - Die Reisebranche geht davon aus, dass Sommerurlaube wegen der Covid-19-Pandemie zunächst nur in Deutschland stattfinden werden. "Dieser Reisesommer wird sicher anders sein als in den Jahren zuvor", sagte der Präsident des Deutschen Reiseverbands, Norbert Fiebig, dem Tagesspiegel (Samstagausgabe). Eine Lockerung der Reisebeschränkungen werde schrittweise und mit Bedacht erfolgen. Urlaubsreisen würden daher zunächst nur in bestimmten Regionen Deutschlands möglich werden, glaubt der Verbandschef. "Auch in einigen europäischen Ländern, die die Corona-Pandemie gut gemeistert haben, wird es in einem zweiten Schritt wahrscheinlich möglich sein, Reisen unter bestimmten Vorsichtsmaßnahmen zu unternehmen", betonte Fiebig.Auch Europas größter Reiseveranstalter, die Tui, erwartet, dass im Sommer als erstes Reisen innerhalb Deutschlands und in benachbarte Länder stattfinden werden. "Wann welche Ziele bereist werden können, hängt zum einen von der Entscheidung der Bundesregierung ab und zum anderen von den einzelnen Urlaubsländern", sagte Tui-Sprecherin Anja Braun der Zeitung. "Sobald ein Urlaubsland grünes Licht gibt, sind wir in der Lage, Reisen dorthin anzubieten".Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an:Der Tagesspiegel, Wirtschaftsredaktion, Telefon: 030/29021-14614https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/keine-reisen-wegen-covid-19-faellt-jetzt-auch-der-sommerurlaub-in-wasser/25750010.htmlPressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/2790/4573951