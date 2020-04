Aktie: Swatch dreht den Geldhahn zu

Anzeige / Werbung Viele börsennotierte Konzerne streichen in der Corona-Krise ihre Dividenden. Es gibt aber auch Unternehmen, die dennoch ausschütten. Swatch will seine Dividende kürzen, um 30 Prozent. Aber auch das Management soll seinen Sparbeitrag leisten. Der weltbekannte Schweizer Uhrenkonzern Swatch will den wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie mit mehreren Maßnahmen begegnen: Das Unternehmen nimmt dabei seine Aktionäre ebenso in die Pflicht wie das Management. Dadurch sollen Millionensummen im Konzern verbleiben und die Liquiditätsausstattung gesichert werden. Hier können Sie die Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren und zu ihrem eigenen Vorteil nutzen. Swatch plant nach eigenen Angaben etwa eine deutliche Kürzung der Dividende. Sie soll um 30 Prozent eingedampft werden. Je Inhaber-Aktie will das Unternehmen nun 5,50 Schweizer Franken zahlen. Insgesamt sollen noch etwa 288 Millionen Franken an die Anteilseigner ausgeschüttet werden. Swatch hat sich den Angaben zufolge für einen umsichtigen Umgang mit den eigenen finanziellen Mitteln entschieden. In einem zweiten Schritt soll deshalb auch das Management von Einsparungen betroffen sein. Auf der Generalversammlung - geplant am 14. Mai - soll demnach eine Senkung der der Verwaltungsratsvergütung beantragt werden. Es geht dabei um eine Reduzierung von 30 Prozent, er betrifft den Fix-Anteil der Vergütung. Aktie startet Gegenbewegung Die Aktie von Swatch ist allerdings nicht erst seit der Corona-Krise hart getroffen, sondern seit Sommer 2018. Der seit fast zwei Jahren existierende langfristige Abwärtstrend ist intakt, immerhin kann sich der Titel seit Mitte März etwas erholen. Der Widerstand bei 210 Franken erweist sich aber als hartnäckig. Erst wenn diese Marke gebrochen wird, verbessert sich die charttechnische Situation. Enthaltene Werte: CH0012255151

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )