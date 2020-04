WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist der Sammelindex der wirtschaftlichen Frühindikatoren im März deutlich gefallen. Der Indikator sei im Vergleich zum Vormonat um 6,7 Prozent gesunken, teilte das private Forschungsinstitut Conference Board am Freitag in Washington mit. Analysten hatten einen Rückgang um 7,2 Prozent prognostiziert. Im Vormonat war der Indikator um revidierte 0,2 Prozent gesunken. In der Erstschätzung war noch ein Anstieg von 0,1 Prozent ermittelt worden.



Die Corona-Krise ist in den Vereinigten Staaten im März mit voller Wucht angekommen. Vor allem der deutliche Anstieg der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe belastete den Gesamtwert.



Der Sammelindex setzt sich aus zehn Indikatoren zusammen. Dazu zählen unter anderem die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, die Neuaufträge in der Industrie, das Verbrauchervertrauen und die Baugenehmigungen. Die Indikatoren geben einen Eindruck über den Zustand der US-Wirtschaft./jsl/la/he