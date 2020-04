Der Gewinner des Wettbewerbs ist das Pseudonym Lakes Roses. Die Jury hob die hervorragende Herangehensweise an die Stadt- und Landschaftsarchitektur sowie die Klarheit des Stadtbildes hervor. Das Architekturbüro NOAN aus dem finnischen Tampere wurde mit seinem Beitrag zum Sieger gekürt.

City of Tampere: The Viinikanlahti International Urban Ideas Competition in Tampere Has Ended. Photo by: Architecturestudio NOAN