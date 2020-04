FRANKFURT (Dow Jones)--Heidelbergcement schickt Beschäftigte in Deutschland in Kurzarbeit. Der Konzern reagiert damit auf die "tiefgreifenden" Auswirkungen des Corona-Virus, wie es am Freitag hieß. Aufsichtsrat und Vorstand wollen auf einen Teil ihrer Festbezüge verzichten. Die Hauptversammlung soll am 4. Juni stattfinden, allerdings virtuell. Sie war ursprünglich für den 7. Mai geplant.

Die Kurzarbeit betreffe zunächst vor allem Mitarbeiter aus der Hauptverwaltung in Heidelberg. Der Umfang hänge vom Arbeitsausfall ab, er könne bis zu 100 Prozent betragen.

Aufsichtsrat und Vorstand werden im zweiten Quartal freiwillig auf 20 Prozent ihrer Festbezüge verzichten, wie es weiter hieß. "Neben der erforderlichen Kosteneinsparung ist dies ein deutliches Zeichen der Solidarität im Unternehmen, insbesondere auch an unsere ausländischen Tochtergesellschaften", sagte Vorstandsvorsitzender Dominik von Achten.

Bereits Mitte März hatte das Unternehmen Betriebsferien für die Hauptverwaltung in Heidelberg bis Ende April 2020 beschlossen. Viele ausländische Tochtergesellschaften hatten schon Anfang März damit begonnen, Arbeitszeiten zu reduzieren und die Beschäftigtenzahlen bedarfsgerecht anzupassen.

