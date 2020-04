POTSDAM (dpa-AFX) - Brandenburg hebt sein coronabedingtes generelles Demonstrationsverbot wieder auf. Das Kabinett beschloss, dass Versammlungen unter freiem Himmel mit bis zu 20 Menschen auf Antrag möglich sind, wenn das vertretbar ist. Taufen und Bestattungen sind ebenfalls mit bis zu 20 Teilnehmern erlaubt.



Kleinere Läden dürfen ab Mittwoch nächster Woche wieder öffnen - auch in Einkaufszentren. Auch Museen und Tierparks - ohne Tierhäuser - können von Mittwoch an unter Hygieneauflagen öffnen.



Bund und Länder hatten sich am Mittwoch auf einen Rahmen für erste Erleichterungen verständigt, den die Länder aber selbst ausgestalten können und rechtlich umsetzen müssen. Die Kenia-Koalition aus SPD, CDU und Grünen strebt möglichst einheitliche Regeln mit Berlin an./vr/DP/nas