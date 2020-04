FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 20. April: TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 NLD: Philips, Q1-Zahlen 07:30 FRA: Vivendi, Q1-Umsatz und Hauptversammlung 11:30 SWE: Sandvik, Q1-Zahlen 13:30 USA: Ally Financial, Q1-Zahlen 22:00 USA: IBM, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE FRA: Faurecia, Q1-Umsatz USA: Halliburton, Q1-Zahlen USA: Steel Dynamcis, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUTR 08:00 DEU: Erzeugerpreise 03/20 10:00 ITA: Leistungsbilanz 02/20 10:00 EUR: Leistungsbilanz 02/20 11:00 EUR: Handelsbilanz 02/20 12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht 04/20 14:30 USA: CFNA-Index 03/20 SONSTIGE TERMINE 15:00 DEU: Videokonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und dem ukrainischen Ministerpräsidenten Denys Schmyhal 15:00 DEU: "Digital Global Solutions Summit 2020" mit Keynote von Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) ° Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi