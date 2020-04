Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55) der Short-Liebling - aktuell meldete man 5,11 Mio. Aktien short (30,32% des Aktienkapitals, Stand 16.04.) und auch die "Grossen" Shorts bauten teilweise sogar noch weiter aus. So erhöhte noch am 16,04.2020 Tiger Global Management seine Position auf 1,30 % des Aktienkapitals (Bundesanzeigermeldung für den Tag, plus 0,14%). Insgesamt besitzen derzeit 5 Parteien Shortpositionen von mindestens 0,50% an Varta (Meldegrenze beim Bundesanzeiger) mit insgesamt 6,55% - bis zu den von S3 Partners am 16.04.2020 gemeldeten 30,32 % also eine Vielzahl weiterer Parteien, die ...

