Der EuroStoxx50als Leitindex der Eurozone gewinnt 2,70 Prozent auf 2888,30 Punkte,Paris - Dank positiver Signale in der Corona-Pandemie haben die Anleger an Europas Börsen am Freitag neuen Mut geschöpft. Überall stiegen die Kurse kräftig. Der EuroStoxx50 als Leitindex der Eurozone gewann 2,70 Prozent auf 2888,30 Punkte, was im Wochenverlauf ein Minus von 0,16 Prozent bedeutet. Die Woche davor hatte das Aktienbarometer einen Erholungsgewinn von 8,6 Prozent verbucht.

