BERLIN (Dow Jones)--Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) hat ein grünes Konjunkturprogramm zur Bewältigung der Corona-Pandemie gefordert. Neben den bereits zugesagten Hilfen brauche es "ein ganzes Maßnahmenbündel, das neben finanziellen Anreizen auch die Beseitigung von Investitionshemmnissen und bürokratischen Fesseln vorsieht", heißt es in einem am Freitag vorgestellten Positionspapier. Dabei gelte es, das Ziel der Klimaneutralität Europas bis 2050 "zu erhalten und politisch zu stützen".

Krisenbewältigung und Klimaschutz seien keine Gegensätze und dürften auch nicht gegeneinander ausgespielt werden, heißt es in dem Papier mit Blick auf Forderungen aus der Industrie, allzu strenge Klimavorgaben nun zu schleifen. "Statt die Verschiebung wichtiger Klimaschutz-Instrumente wie der CO2-Bepreisung im Verkehrs- und Wärmesektor zu fordern, sollten in Konjunkturprogrammen Investitionen in Klimaschutztechnologien und die Beseitigung von Investitionshemmnissen bei der Energiewende eine wichtige Rolle spielen", erklärte BDEW-Hauptgeschäftsführerin Kerstin Andreae. Dabei bekennt sich der Verband auch zum europäischen Green Deal.

Konkret müsse es in Deutschland beim Ökostromausbau, bei der Wärmewende, den Investitionen in Gebäudesanierung, der Erforschung von Wasserstofftechnologien und der Elektromobilität sowie den intelligenten Netzen vorangehen. Dazu sollten der Solardeckel fallen und der Streit um Mindestabstände bei der Windkraft beigelegt werden. Auch bekräftigte der BDEW seine Forderung nach deutlichen Stromabgabensenkungen. "Für uns ist klar: Die Energiewende muss auf der politischen Agenda weiter oben bleiben", mahnte Andreae.

