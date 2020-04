von Wolfgang Ehrensberger, €uro am SonntagDas Ökonomen-Barometer von €uro am Sonntag gibt es seit Ende 2006. Nicht einmal während der Finanzkrise 2008/2009 ist der Konjunkturindikator auf einen so niedrigen Wert abgesackt wie im April 2020: Mit nur noch 15,5 (Vormonat: 38,5) Punkten liegt der aktuelle Stand noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...