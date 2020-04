BERLIN (dpa-AFX) - Der Deutsche Städtetag rechnet bei der Wiedereröffnung kleinerer Geschäfte an diesem Montag mit Zurückhaltung der Kunden. "Wir gehen davon aus, dass die Bevölkerung die wiedergewonnenen Möglichkeiten ab Montag gerne nutzen wird", sagte Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy der Deutschen Presse-Agentur. "Aber wir erwarten jetzt auch nicht den riesigen Ansturm: Die Geschäfte, die jetzt wieder öffnen, sind eine Woche später noch genauso erreichbar."



Dedy betonte, die Verbraucher wüssten, "was die Corona-Krise bedeutet". Die überwiegende Mehrheit beherzige die Regeln zum Infektionsschutz. "Deshalb rechnen wir in den Städten damit, dass diese ersten Lockerungen auch mit der weiter gebotenen Vorsicht genutzt werden. Die Menschen haben dies schon beim Lebensmittel-Einkauf eingeübt", sagte Dedy.



Der Städtetag begrüßte die von Bund und Ländern beschlossenen Lockerungen, die von diesem Montag an in den meisten Bundesländern gelten. "Menschen brauchen lebendige Innenstädte. Wenn jetzt wieder mehr Geschäfte im Einzelhandel öffnen werden, wird das Allen gut tun: den Menschen, die einkaufen möchten, den Einzelhändlern, ihren Beschäftigten und den Städten", sagte Dedy. Zugleich betonte er: "Die Rückkehr zur Normalität wird nur Schritt für Schritt möglich sein." Im Kampf gegen die Pandemie sei weiter Geduld nötig.



Bund und Länder hatten sich darauf geeinigt, dass von diesem Montag an kleinere Geschäfte mit einer Ladenfläche von bis zu 800 Quadratmetern wieder öffnen dürfen. Ebenfalls erlaubt ist dies - unabhängig von ihrer Größe - auch Kfz- und Fahrradhändlern sowie Buchhandlungen. Letztlich entscheiden die einzelnen Bundesländer, wie sie die Lockerungen konkret gestalten.