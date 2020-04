BERLIN (dpa-AFX) - Der FDP-Bundestagsabgeordnete Gerald Ullrich plädiert dafür, dass der Kauf von Corona-Gesichtsschutzmasken für den Eigenbedarf steuerlich absetzbar wird. Ullrich sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Auf den Kosten darf nicht derjenige allein sitzen bleiben, der sie zum Schutz seiner Mitmenschen in öffentlichen Verkehrsmitteln auf dem Arbeitsweg und beim Einkaufen tragen möchte."



Aufgrund der hohen Nachfrage und der dadurch steigenden Preise könne da schnell eine dreistellige Summe für einen Haushalt zusammen kommen. Die Kosten sollten in der Einkommenssteuererklärung am Ende des Jahres steuerlich abgesetzt werden können, verlangte Ullrich, der auch Mitglied im Wirtschaftsausschuss des Bundestages ist.



In Sachsen gilt ab Montag eine Maskenpflicht in Nahverkehr und Einzelhandel, in Mecklenburg-Vorpommern sind Schutzmasken im öffentlichen Nahverkehr vom 27. April an Pflicht. Die Bundesregierung lehnt eine Pflicht dagegen ab, sie empfiehlt lediglich Schutzmasken beim Einkaufen sowie im öffentlichen Nahverkehr./rm/DP/mis