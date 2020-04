Wer immer die vom Bund definierten Massnahmen erfüllt soll in seinen beruflichen und persönlichen Aktivitäten nicht behindert werden.Kommentar von Helmuth Fuchs Der Bundesrat, unter der Führung von Simonetta Sommaruga (Bundespräsidentin, SP, UVEK) und Alain Berset (SP, EDI) hat die Schweiz mit der obersten Zielsetzung, die Gesundheit der BürgerInnen zu schützen und eine Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern, vor allem zu Beginn mit Augenmass in den Lock-down geführt. Das Gesundheitssystem kam nie auch nur in die Nähe...

Den vollständigen Artikel lesen ...