Altria-CEO Howard Willard tritt nach einer Erkrankung an Covid-19 zurück. Zum neuen Vorstandsvorsitzenden ernannte der Tabakkonzern den bisherigen Finanzchef Billy Gifford. Willard stand wegen der teuren Beteiligung am E-Zigarettenherstellers Juul stark in der Kritik. Die Anleger greifen nach dem Rücktritt bei Altria zu.Willard hatte sich im März wegen einer Infizierung mit dem Coronavirus beurlauben lassen. Er erhole sich zwar von der Krankheit, habe sich aber entschieden, ganz von seinen Ämtern ...

