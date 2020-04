Wirecard AG (ISIN: DE0007472060) am Ende einer entscheidenden Woche - Schlusspunkt war Freitag Abend die §40 Meldung für Morgan Stanley - jetzt nur noch mit 2,26% (direkt und indirekt) an Wirecard beteiligt. Gutes Zeichen? Rund 5,29% weniger seit dem 07.04.2020 (jetzt gemeldet), die Tendenz der Meldung für den 03.04.(Minus 0,34%9 bestätigend - jetzt noch: Physisch 0,25% (-0,74%) und derivativ 2,01% (-4,55%) - Hinweis auf ein geringeres Engagement der amerikansichen Bank in der Gemengelage der Shortpositionen rund um Wirecard (Aktienleihe, Derivate u.a.). Gut für die Aktie auf Dauer, Hinweis auf ...

